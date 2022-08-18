«Единая Россия» начала готовить херсонских первоклассников к 1 сентября

«Единая Россия» поможет подготовить к началу нового учебного года в Херсонской области 5 тыс. первоклассников, сообщили в пресс-службе партии.

Первые рюкзаки в гуманитарном центре партии в Херсоне в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» вручили руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин и координатор гуманитарной миссии ЕР в Херсонской области, замруководителя фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

«Мы впервые проводим традиционную акцию «Собери ребенка в школу» в Донбассе и освобожденных территориях. Передаем самое необходимое – рюкзаки, канцтовары, наборы для творчества. Все, что понадобится для учебы и что в текущей ситуации достаточно сложно обеспечить семьям в Херсоне», – сказал Сидякин.

Также школы будут обеспечены учебниками на русском языке, они будут работать по российским образовательным стандартам. Несколько месяцев педагоги проходят переобучение в специально созданных центрах.

«В школьные библиотеки в рамках акции «Книги – Донбассу» «Единая Россия» передает русскую классическую, детскую литературу. Все это поможет обеспечить полноценную интеграцию школ Донбасса и освобожденных территорий в российское образовательное пространство», – заключил он.

Также волонтеры партийного центра помощи передали 2,5 тыс. наборов с продуктами и лекарствами жителям Геническа. Еженедельные выезды сопровождает врач. А возле пункта дежурит бригада скорой помощи, сообщается на сайте ЕР.

Во время очередной поездки в Геническ медицинские консультации и необходимые лекарства получили порядка 500 человек. Многодетным семьям волонтеры передают лекарства для всей семьи.

Наряду с Геническом добровольцы партии ежедневно доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для новорожденных и прочие необходимые вещи жителям отдаленных сел Херсонской области. Общий объем распределенной помощи с начала июня составил 730 тонн.