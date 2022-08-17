Uniper оценил варианты продажи «дочки» – «Юнипро»

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17 августа, среда | Последнее обновление — 11:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия заявила протест Армении
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Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Uniper оценил варианты продажи «дочки» – «Юнипро»
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Германский концерн Uniper в настоящее время оценивает варианты продажи российской «дочки» – компании «Юнипро», сохраняя при этом планы по уходу из России, сообщила финансовый директор концерна Тиина Туомела.
«Сейчас мы оцениваем опции, так как нашей задачей остается уход из России, как было озвучено ранее», – передает ТАСС ее слова.
Финдиректор добавила, что действие указа президента России о запрете представителям недружественных стран совершать сделки с акциями стратегических предприятий также не повлияет на планы компании.
В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 048 МВт).
Ранее стало известно, что Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок российского газа в I полугодии 2022 года.
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Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
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Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации.
«Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя zw9s.
«А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?», – поддержал nzjdMFpV.
«С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», – добавил rrnsne2Nr.
«У него есть только эта футболка?» – спросил Profikommentierender.
«Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной», – отметил Arno42.
«Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже», – возмутился GvbR72.
«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам», которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», – заключили читатели.
Ранее Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
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В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину»
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Немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от «Северного потока – 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
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В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»
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«Похоже, Германия сумеет до начала ноября выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ. Только это не дает гарантий успешного прохождения отопительного сезона. Отсюда и тревога у немцев», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Германии призвали правительство запустить «Северный поток – 2», сделав это «назло Владимиру Путину».
«Пока правительство Германии исходит из того, что они не будут запускать в работу «Северный поток – 2», надеясь пополнить запасы газа из других источников», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Берлин активно готовится к началу отопительного сезона, заполняя подземные хранилища. На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив – сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы», – заметил он.
«Кроме того, немцам приходится тратить колоссальные деньги для достижения этого результата. На заполнение хранилищ будет потрачено приблизительно 50 млрд долларов. Обычно эти расходы варьировались в районе 5 млрд долларов. Это вызывает рост тарифов на ЖКХ, а также прочих товаров и услуг. В Германии уже ввели специальный дополнительный сбор на электроэнергию», – говорит эксперт.
«Ситуация просто абсурдная. Берлин не запускает газопровод и держит высокие цены на энергию в попытках ударить по России. Но ущерб для Европы гораздо выше», – рассуждает Юшков.
Как заметил собеседник, ситуацию не улучшит и использование СПГ-терминалов. «Немцы планируют ввести в эксплуатацию два СПГ-терминала, но объемы СПГ на мировом рынке не увеличиваются. Германии придется вступить в борьбу с импортерами в Европе и Азии, поэтому с экономической точки зрения все будет очень и очень непросто», – подчеркнул он.
«Газа может хватить только в том случае, если в стране будут отключать промышленных потребителей. Бизнес уже сам потихоньку сокращает объемы потребления, поскольку на фоне высоких цен на топливо себестоимость товаров настолько растет, что это затрудняет реализацию продукции. И в такой ситуации запуск «Северного потока – 2» был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина», – заключил Юшков.
Ранее немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот – его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Накануне Reuters назвало сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств в Германии. «Сбор может быть установлен на уровне 2–3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2»
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Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока – 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, выразил мнение главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky.
По информации эксперта, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, пишет РИА «Новости».
«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и ей, возможно, придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», – предположил Кованда.
По мнению аналитика, трудности, с которыми может столкнуться Германия, сыграют на руку Москве.
«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как «энергопереход». Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», – отметил экономист.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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Шольц указал на важность прямого общения с Россией во время кризиса
Прямое общение с Россией важно, особенно во время кризиса, президент Владимир Путин должен знать, чего мы от него требуем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц шведской газете «Дагенс нюхетер».
«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», – приводит ТАСС сообщение Шольца.
По мнению канцлера, нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно. «Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», – подчеркнул политик.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
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В ГРУ обвинили Запад в создании угрозы для стран Ближнего Востока и Африки
Ближневосточные и африканские страны – импортеры углеводородов из-за политики США и Запада вынуждены закупать эти ресурсы по завышенным ценам, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Западные страны, отказавшиеся от импорта российских энергоресурсов, стремятся заместить их поставками из других государств. Тем самым они ставят под угрозу безопасность ближневосточных и африканских стран – импортеров углеводородов, вынужденных закупать их по завышенным ценам», – цитирует ТАСС Костюкова.
По его словам, нарастание нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников. В частности, подчеркнул Костюков, американцы не считаются с интересами других стран и оказывают масштабный прессинг для принятия выгодных решений, используя экономическое, информационное и другое давление.
Он также подчеркнул, что США при необходимости с легкостью разрушают суверенные государства, целенаправленно ввергая их в хаос.
Ранее начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, заявил, что США превращают Сирию в арену израильско-иранского конфликта.
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Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России
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Германский энергоконцерн Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России, сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
В I полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере 12 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа, говорится в сообщении. Кроме того, 2,7 млрд евро убытка пришлись на обесценение доли концерна в «Северном потоке – 2» и активов в российской электроэнергетике, передает ТАСС сообщение главы компании.
Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
«Мы ожидаем зафиксировать отрицательную прибыль [по итогам 2022 года] из-за значительного сокращения поставок российского газа. Мы ожидаем улучшения прибыли в 2023 году и стремимся выйти из зоны убытков, начиная с 2024 года», – отметила финансовый директор Uniper Тиина Туомела.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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«Молдовагаз» попросил отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь
«Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.
«АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август – сентябрь текущего года», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
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Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии и готова к эксплуатации, сообщил представитель компании.
По его словам, турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy уточнил, что агрегат в случае согласования всех вопросов предполагается перевозить автомобильным транспортом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
Пушков усомнился в способности Германии пережить зиму без газа
Сенатор Алексей Пушков оценил шансы Германии пережить зиму в случае полного прекращения поставок газа из России.
«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекрашения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить – тоже вопрос. Как это скажется на экономике и промышленности Германии? Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в Германии заявили о риске остаться без туалетной бумаги из-за российского газа.
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Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2»
Японские компании Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co получили от России официальное уведомление о переходе проекта «Сахалин–2» к новому оператору, сообщают СМИ.
Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co закупают сжиженный природный газ с «Сахалина–2». Kyushu Electric Power Company сообщила, что пришло «уведомление относительно перевода деятельности к новому оператору». Saibu Gas Co «получила официальный запрос на подписание контракта с новой компанией». Сейчас Saibu Gas Co «анализирует детали», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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Шольц заявил о намерении и дальше работать над введением санкций против России
Канцлер Германии Олаф Шольц в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
«Вместе мы приняли много серьезных решений, и это часть нашего успеха. Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», – цитирует Шольца ТАСС.
Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.
Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.
«Левые» в Германии призвали к протестам против сбора за электричество
Левая партия ФРГ призвала жителей страны к демонстрациям против сбора за электричество в размере 2,419 евроцента за киловатт-час, сообщил глава ЛП Мартин Ширдеван.
«Я объявил горячую осень общественных протестов против социальной холодности федерального правительства», – цитирует Ширдевана ТАСС.
По его словам, правительство страны избрало «антиобщественный курс», потому партия будет поддерживать протест и принимать участие в его организации.
При этом политик призвал к ограничению цен на газ, так как базовая квота на отопление, приготовление пищи и горячее водоснабжение должна быть доступна для всех потребителей газа по одной цене.
Другой представитель «левых» Серен Пельман призывал жителей восточных регионов страны к демонстрациям в понедельник. Новый налог – это «удар по востоку», заявил политик.
Ранее правительство Германии согласовало сбор за электричество, он начнется с 1 октября. Клиенты будут обязаны платить сбор полтора года. Размер составит 2,419 цента за киловатт-час.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступления осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Энергоносители получили преимущество при железнодорожных перевозках в ФРГ
Транспортировка газа, угля, нефти и сопутствующих продуктов отныне будет пользоваться преимуществом при осуществлении железнодорожных перевозок в Германии, следует из распоряжения, подготовленного Минэкономики и Минтрансом страны.
«Целью является обеспечение функционирования электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, электросетей и других жизненно важных предприятий», – передает ТАСС текст документа.
Тем самым власти ФРГ намерены не допустить нарушения энергоснабжения страны на фоне сокращения поставок газа и роста цен на энергоносители. В распоряжении утверждается, что энергетический кризис якобы вызвали действия России на Украине, которые привели к изменениям маршрутов поставок.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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