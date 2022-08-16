Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID

Рекомендуется ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, заявили в ведомстве.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, доля новых линий штамма «омикрон» коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения ковидом за последние две недели возросла до 94,38%.

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», – добавили в Роспотребнадзоре.

По итогам 32-й недели в РФ зарегистрировали 175 680 случаев заболевания. Показатель заболеваемости – 119,71 на 100 тыс. человек. Это на 49,2% выше, чем на прошлой неделе, превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировали в 18 регионах страны.

«Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ввели масочный режим в общественных местах в связи с ростом заболевания коронавирусом.