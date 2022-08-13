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13 августа, суббота | Последнее обновление — 06:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Венесуэла приостановила отправку нефти в Европу
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МИД воззвал к чувству самосохранения Украины и ее союзников
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Комментируя украинские обстрелы Запорожской АЭС, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил надежду, что у Украины и «тех, кто имеет влияние» на нее, сработает чувство самосохранения.
На обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Вишневецкий подчеркнул, что происходит «грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности», но «вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация», передает РИА «Новости».
Россия призвала «Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать все, чтобы эти обстрелы прекратились». В противном случае «рано или поздно» случится «катастрофа», сказал Вишневецкий. «Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? – заявил он. – Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно. Это будет страшно».
Украина обстреливает узлы АЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции. Так, удары наносятся по ЛЭП, то есть «станцию хотят обесточить», рассказал Вишневецкий. Он отметил, что украинские военные «специально бьют туда». «Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно», – заявил он, указав, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
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Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, стало известно о случаях боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.
Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
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В Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром
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«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР) в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.
Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.
Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники.
В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%.
Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево ДНР в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой народной республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка ДНР.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар ДНР, Широкое и Великая Александровка Херсонской области.
Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Веселое, Андреевка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Спартак ДНР, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области.
Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении.
Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
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Огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Россия 24».
«Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», – передает ТАСС его слова.
При этом Рогов добавил, что обстрелы со стороны ВСУ привели к повреждениям на территории Запорожской АЭС, однако работа реакторов не нарушена.
«Были повреждения, но повреждения, слава Богу, не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, там, где находились наши пожарные, непосредственно бригады, которые реагировали на вызовы. Это непосредственно рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками», – отметил представитель администрации.
Также Рогов рассказал, что украинские войска вновь обстреляли АЭС, в результате чего на станции не удалось вовремя провести пересменку.
«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемыми – они летят туда, куда их отправляли», – сказал он.
Кроме того, по словам представителя администрации, часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов.
Рогов заявил, что один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива. «Шаг за шагом били все прицельнее. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от хранилища [отработавшего] ядерного топлива», – сказал он.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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На Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию
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Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».
«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Утверждается, что организатором «схемы» был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.
Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», – говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с Россией вне пропускных пунктов.
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.
В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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Названа площадь зоны отчуждения в случае аварии на Запорожской АЭС
В случае аварии на Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч кв. км, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, это произойдет, если будет нарушена целостность системы охлаждения реакторов или хранилища отработанного топлива. В этом случае ситуация будет аналогична той, что произошла на Фукусиме, передает Sputnik Зарубежье.
Постпред заявил, что зона заражения зависит от метеорологической ситуации во время возможного ЧП. Основными радиоактивными элементами будут изотопы цезия-137 (период полураспада 30 лет), йод-131 (период полураспада 8 дней) и рутений-106.
Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что саркофаги с отработанным топливом ЗАЭС можно повредить артиллерийским снарядом.
Медведев назвал два варианта будущего для Зеленского
Итогом для Владимира Зеленского будет трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли, выразил мнение замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», – передает РИА «Новости» его слова журналистке Надане Фридрихсон.
Ранее Медведев сообщил, что посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным и по поручению президента России Владимира Путина провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.
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На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения украинцев на предмет возможного сотрудничества с Россией.
«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», – приводит слова Данилова «Политика страны».
Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых собираются пытать.
До этого украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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В Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС
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Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, чтобы станцию «заваливать» снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.
«Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.
«Остановить реактор – это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», – подчеркнул чиновник.
Ранее в Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
Началось строительство завода по производству «Байрактаров» на Украине
Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине, заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства, пишет ТАСС.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству «Байрактаров» на Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.
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ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, ракетная атака отражена, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«40 минут назад укронацисты нанесли удар по Новой Каховке. Ощутимых разрушений нет, большая часть отбита [системой ПВО]. ГЭС не повреждена», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что обстрел Каховской ГЭС велся из РСЗО HIMARS.
Ранее заместитель командующего народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км уже есть у Киева.
Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем».
На Украине решили сменить статус английского языка
Минкульт Украины предлагает расширить статус английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.
«Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на «УНН».
Карандеев добавил, что без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира «языковым барьером».
«Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», – заявил чиновник.
Между тем сообщается, что в Киеве в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке.
Так, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал ресурса «Клименко тайм», глава Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос одной из общественных организаций разъяснил ситуацию с изучением русского языка в киевских школах.
Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно».
Напомним, в июле на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, сообщает Wall Street Journal.
«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Ранее на Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
Европейский банк решил оплатить транзит российской нефти через Украину
Один из европейских банков согласился провести платеж за транзит российской нефти через Украину, сообщает Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft.
«По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», – передает ТАСС сообщение представителя Slovnaft.
Ранее Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию.
Напомним, «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как платеж российской стороны за транзит был отклонен из-за санкций ЕС. Венгрия предложила оплатить транзит российской нефти, Россия и Украина предложение Будапешта приняли. Сообщалось, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится в ближайшие дни или даже часы.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал, что перекрытие «Дружбы» является местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз и Украина наказали Венгрию за дружбу с Россией.
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