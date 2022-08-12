Политолог объяснил, почему Шредер подал в суд на Бундестаг

|
12 августа, пятница | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почетного консула России
Разделы
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
Подробности...
Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
Подробности...
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Политолог объяснил, почему Шредер подал в суд на Бундестаг
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Иск Герхарда Шредера против Бундестага может быть сигналом его возвращения в большую политику. Учитывая общественные настроения в Германии, у него есть шансы выйти на первый план», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин, комментируя решение экс-канцлера ФРГ вернуть отозванные привилегии через суд.
«Это уникальный случай для Германии. Шредер – бывший федеральный канцлер и серьезный политик, входивший в состав совета директоров крупных российских компаний. Медийное давление на него оказалось очень большим. В немецкой прессе было огромное количество пасквилей на счет того, что он якобы способствовал «экономическому диктату» со стороны России», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
«Более того, закрытие его офиса в Германии, лишение финансирования и прочее – это очень необычно для Германии. Подобных событий в отношении столь высокопоставленных лиц в послевоенный период в Германии не было», – заметил собеседник.
«Примечательно и поведение самого Шредера – он не переехал в Россию и не ушел во внутреннюю иммиграцию, как это делают многие политики. Наоборот, он встал на путь активного сопротивления», – рассуждает эксперт.
Камкин также уверен, что бывший федеральный канцлер подал иск неспроста. «Возможно, это может быть знаком того, что он рассматривает вариант возвращения в большую политику. В каком виде это будет выражаться, пока сложно сказать, поскольку, например, создавать собственную партию нет никакого смысла. Но очевидно, что Шредер хочет сохранить свою репутацию», – пояснил он.
«Сейчас в Германии наблюдается рост усталости и опасений за будущее страны. Уже даже обыватели ощущают на себе последствия событий на Украине. Все это приводит к снижению авторитета Олафа Шольца и еще большей деградации качества политического управления в Германии стремительно. На этом фоне людям нужны новые политики. Ну или хорошо забытые старые», – заключил Камкин
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии. По словам адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля, иск был подан в административный суд Берлина.
Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным.
В суде подтвердили получение иска, но заявили, что процесс по делу не окончится в 2022 году. По словам представителя суда, в среднем, рассмотрение одного дела занимает «около 17 месяцев», процесс по делу Шредера против бундестага может быть в принципе перенесен на следующий год.
В мае нынешнего года сообщалось, что Представители правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и либералы – договорились лишить экс-канцлера Герхарда Шредера части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков. Заявку по этому поводу они подали в бюджетный комитет Бундестага.
Правящие партии решили закрыть его бюро, которое все еще работало на берлинской Унтер-ден-Линден, рядом со зданием Бундестага, распустив штат его сотрудников. Также Шредеру отменят льготы на коммунальные услуги и оплату его зарубежных поездок, которые ранее оформлялись как командировки государственного служащего.
В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.
В США предложили «деколонизировать Россию»
|
|
Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек. В связи с васказыванием Валенсы директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что «в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». А фрагментация страны «на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
|
|
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, стало известно о случаях боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.
Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
|
|
Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России завершены испытания истребителя танков
|
|
Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, заявил первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости».
Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.
«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник.
При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ
|
|
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей, пишут СМИ.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», – считает автор статьи в издании Politiko Пол Тейлор, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Киеву нужно прислушаться к критике, а не обвинять всех несогласных в работе на Москву.
«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», – сказал он.
Обозреватель указал на заинтересованность украинских элит в постоянной критике организации Amnesty International.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя объяснил, почему нельзя выводить войска с территории ЗАЭС
|
|
Запорожская атомная электростанция при демелитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС.
«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», – цитирует Небензю ТАСС.
Он добавил, что ожидает, когда генсек разъяснит суть своего предложения о создании периметра безопасности вокруг ЗАЭС.
Гутерриш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности района.
«Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», – цитирует постпреда РИА «Новости».
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром
|
|
«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР) в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.
Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.
Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники.
В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%.
Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево ДНР в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой народной республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка ДНР.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар ДНР, Широкое и Великая Александровка Херсонской области.
Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Веселое, Андреевка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Спартак ДНР, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области.
Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении.
Политологи обнаружили «гнездо» российской демократии на Дальнем Востоке
|
|
Непарламентские политические силы, а точнее Партия пенсионеров и «Родина», хорошо показывают себя в нынешней электоральной кампании. Судя по взятому темпу, эти две партии всерьез претендуют на то, чтобы побороться за место в Госдуме в 2026 году. Так считает политолог Павел Данилин. Он выступил на круглом столе, посвященном итогам регистрации кандидатов на сентябрьских региональных выборах.
«Сегодня выборы проходят на сложном геополитическом фоне, при этом – в абсолютно нормальном формате, позволяя партиям спокойно конкурировать между собой. Это говорит нам о том, что мы входим в новый этап – отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Формально новый цикл начнется в сентябре, но сейчас идет отбор к новому циклу. Партии, которые активно участвуют в избирательной кампании, получают серьезный шанс на попадание в Госдуму в 2026 году», - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Он выступил на круглом столе «Единый день голосования – 2022: итоги регистрации кандидатов». Круглый стол организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг». По мнению Данилина, нынешнюю кампанию отличают два фактора – усиление межпартийного соперничества и максимально мягкий подход избиркомов к регистрации претендентов.
«Этап регистрации в заксобрания регионов на Единый день голосования-2022 прошли 40 из 42 списков партий, а в одномандатных округах уровень отказов еще ниже. Это говорит о росте конкуренции», – считает Данилин. При этом «гнездом демократии» политолог назвал Сахалинскую область, где в ЕДГ-2022 участвует максимальное число – девять партий.
«В нынешних единых днях голосования участвует самый большой процент от тех партий, которые имеют на это право – 24 из 28. Причем, меняется и позиционирование партий: раньше региональные выборы рассматривались многими из них как ерунда. А сейчас всем ясно, что партии, которые игнорируют работу на региональном и муниципальном уровне, лишаются всех шансов на участие в кампаниях федерального уровня. Это показали и прошлогодние выборы в Госдуму», – добавил Данилин.
Политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов опроверг конспирологические теории в отношении ЕДГ-2022, возникшие накануне кампании. «Изначально распространяли слухи, что выборов в сентябре не будет. Однако нормальная жизнь продолжается, и выборы пройдут, как и было запланировано», - констатировал спикер.
На примере кампании в Москве Асафов показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов не создано. 7 тыс. 326 человек подали свои заявки, и 6 тыс. 259 человек получили удостоверение кандидата, отметил эксперт. Процент допущенных к выборам - 85,4%. А больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны партиями. Эксперт подчеркнул, что интерес к электоральным процессам в столице растет, что и привлекает к избирательной гонке новые лица.
Что касается губернаторских выборов, то по итогам регистрации кандидатов также можно констатировать и рост конкуренции, и одновременное снижение отказов со стороны избиркомов. Об этом заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.
«Из 75 кандидатов в губернаторы 71 смогли успешно пройти этап в регистрации. Если сравнивать одни и те же регионы, то по сравнению с прошлыми выборам количество отказов уменьшилось почти в пять раз», – указал он. В целом ряде регионов – в Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях – зарегистрированы все выдвиженцы. В 10 из 14 регионов не было зафиксировано отказов вообще, отметил Григорьев.
Напомним, в Единые дни голосования 9-11 сентября пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В эти дни голосовать будут за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов, 12 городских дум, органов муниципального самоуправления. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам глав регионов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
|
|
Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители
|
|
Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
«Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
|
|
Огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «Россия 24».
«Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», – передает ТАСС его слова.
При этом Рогов добавил, что обстрелы со стороны ВСУ привели к повреждениям на территории Запорожской АЭС, однако работа реакторов не нарушена.
«Были повреждения, но повреждения, слава Богу, не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, там, где находились наши пожарные, непосредственно бригады, которые реагировали на вызовы. Это непосредственно рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками», – отметил представитель администрации.
Также Рогов рассказал, что украинские войска вновь обстреляли АЭС, в результате чего на станции не удалось вовремя провести пересменку.
«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемыми – они летят туда, куда их отправляли», – сказал он.
Кроме того, по словам представителя администрации, часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов.
Рогов заявил, что один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива. «Шаг за шагом били все прицельнее. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от хранилища [отработавшего] ядерного топлива», – сказал он.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Европарламенте нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу
|
|
Заявление эстонского руководства о закрытии въезда россиянам с выданной республикой шенгенской визой является признаком слабоумия, заявила депутат Европарламента Яна Тоом.
«Это абсурдная ситуация. [Министр иностранных дел] Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и [премьер-министр] Кая Каллас его поддерживает, и [министр внутренних дел] Лаури Ляэнеметс тоже», – заявила Тоом, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Она добавила, что эстонские власти не вправе принимать решения за всю Шенгенскую зону, и все, что они могут сделать – запретить визы, которые выдали сами.
«По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», – указала депутат.
Парламентарий также усомнилась, что запрет на въезд каким-то образом поможет восстановить мир на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шредер подал в суд на правительство Германии
|
|
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии, сообщил адвокат экс-главы правительства Германии Михаэль Нагель.
По его информации, иск был подан в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным», – передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Во время своей поездки в Москву Шредер на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зафиксировано три попадания снарядов вблизи хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС
|
|
Администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС, рассказал глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС сейчас в норме. Балицкий добавил, что на территории объекта хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, следует из Telegram-канала главы администрации.
Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, если удар ВСУ придется на хранилище ядерных отходов.
Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы», заявил глава ВГА, передает ТАСС.
Он добавил, что сегодня была повреждена линия электропередачи.«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, то это в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – сообщил Балицкий.
За сутки Вооруженные силы Украины два раз подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и города Энергодара.
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|