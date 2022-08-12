Политолог объяснил, почему Шредер подал в суд на Бундестаг

«Иск Герхарда Шредера против Бундестага может быть сигналом его возвращения в большую политику. Учитывая общественные настроения в Германии, у него есть шансы выйти на первый план», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин, комментируя решение экс-канцлера ФРГ вернуть отозванные привилегии через суд.

«Это уникальный случай для Германии. Шредер – бывший федеральный канцлер и серьезный политик, входивший в состав совета директоров крупных российских компаний. Медийное давление на него оказалось очень большим. В немецкой прессе было огромное количество пасквилей на счет того, что он якобы способствовал «экономическому диктату» со стороны России», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Более того, закрытие его офиса в Германии, лишение финансирования и прочее – это очень необычно для Германии. Подобных событий в отношении столь высокопоставленных лиц в послевоенный период в Германии не было», – заметил собеседник.

«Примечательно и поведение самого Шредера – он не переехал в Россию и не ушел во внутреннюю иммиграцию, как это делают многие политики. Наоборот, он встал на путь активного сопротивления», – рассуждает эксперт.

Камкин также уверен, что бывший федеральный канцлер подал иск неспроста. «Возможно, это может быть знаком того, что он рассматривает вариант возвращения в большую политику. В каком виде это будет выражаться, пока сложно сказать, поскольку, например, создавать собственную партию нет никакого смысла. Но очевидно, что Шредер хочет сохранить свою репутацию», – пояснил он.

«Сейчас в Германии наблюдается рост усталости и опасений за будущее страны. Уже даже обыватели ощущают на себе последствия событий на Украине. Все это приводит к снижению авторитета Олафа Шольца и еще большей деградации качества политического управления в Германии стремительно. На этом фоне людям нужны новые политики. Ну или хорошо забытые старые», – заключил Камкин

Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии. По словам адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля, иск был подан в административный суд Берлина.

Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным.

В суде подтвердили получение иска, но заявили, что процесс по делу не окончится в 2022 году. По словам представителя суда, в среднем, рассмотрение одного дела занимает «около 17 месяцев», процесс по делу Шредера против бундестага может быть в принципе перенесен на следующий год.

В мае нынешнего года сообщалось, что Представители правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и либералы – договорились лишить экс-канцлера Герхарда Шредера части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков. Заявку по этому поводу они подали в бюджетный комитет Бундестага.

Правящие партии решили закрыть его бюро, которое все еще работало на берлинской Унтер-ден-Линден, рядом со зданием Бундестага, распустив штат его сотрудников. Также Шредеру отменят льготы на коммунальные услуги и оплату его зарубежных поездок, которые ранее оформлялись как командировки государственного служащего.

В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.