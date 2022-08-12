RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore составил портрет пользователя по регионам.

Согласно данным приложения, финансовые приложения пользуются повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Среди наиболее равнодушных к финансовым приложениям регионов оказалась Омская область, сообщается на сайте компании VK.

Самым скачиваемым приложением по всей стране стало «Сбербанк Онлайн», кроме Ямало-Ненецкого АО, где жители отдают предпочтение «ВТБ Онлайн».

Востребованы у пользователей и развлекательные приложения. Повышенный интерес к ним наблюдается в Калмыкии – 18% от всех скачиваний в регионе и Кемеровской области – около 17%. Наименее «развлекающиеся» оказались жители Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО большой интерес к приложениям для покупок – более 26% скачиваний, а в Якутии – к государственным приложениям – 17%.

Кроме того, в RuStore появились категории игр – теперь все приложения делятся на жанры, например, аркады или викторины. Наиболее играющими регионами стали Республика Алтай и республика Хакасия, 14% и 11% от общего количества загрузок соответственно, следом расположились Ивановская область, Костромская область и Ненецкий автономный округ. Наименее играющие люди проживают в Орловской области.

Отмечается, что приложение «СберБанк Онлайн» – общероссийский лидер по загрузкам. На втором месте в Чукотском АО – «Яндекс.Маркет», в Якутии – «Электронный паспорт Алроса», в Омской области пользователи чаще всего устанавливали «ВТБ Мои Инвестиции». В Ненецком АО жители отдают предпочтение социальным сетям – «ВКонтакте: музыка, видео, чаты».

Если первые несколько мест стабильно занимают финансовые приложения, то за третье в регионах борются категории «Покупки» и «Развлечения». Так, в Магаданской области «бронза» у Wildberries, в Калмыкии – у Rutube, в Чечне – МАТЧ!, в Кемеровской области – у Кавер-афиша событий и мест». Отличилась Вологодская область – здесь у жителей на третьем месте приложение «Личный кабинет HR».