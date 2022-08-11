Солиста группы «Порнофильмы» заподозрили в экстремизме

Полиция в Подмосковье проверит солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова из-за вероятно экстремистских высказываний в соцсетях.

«Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя правоохранительных органов.

По словам источника, проверкой займется полиция подмосковной Дубны.

Панк-рок группа «Порнофильмы» основана в Дубне в 2008 году, Котляров – вокалист и автор текстов. Среди хитов коллектива – «Я так соскучился» и «В диапазоне».

С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети «ВКонтакте» заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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