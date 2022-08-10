В Белоруссии поддержали действия России на Украине по союзническим обязательствам

Белоруссия поддержала действия России на Украине, исходя из союзнических обязательств, учитывая стратегическое партнерство Минска и Москвы, с учетом предпринятых Киевом шагов, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ».

«Естественно, Республика Беларусь поддержала действия Российской Федерации, потому что она (Россия – прим. ВЗГЛЯД) наш стратегический союзник, и мы видим ряд острых вопросов на Украине, которые влияют на политику безопасности нашего государства и на состояние национальной безопасности», – приведены его слова в опубликованном в Telegram-канале Минобороны Белоруссии видео.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что Минску и Киеву еще предстоит выстраивать отношения. «Когда будет готова украинская сторона к конструктивным отношениям – вопрос времени. Наверное, не ближайшего», – отметил Ревенко.

Кроме того, представитель Минобороны добавил, что Белоруссия не является участником вооруженного противостояния. «Вооруженных сил Республики Беларусь, нашего личного состава, вооружений, техники там нет», – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.

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