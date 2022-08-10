В ЭИСИ указали на значение визитов министров в регионы

Рабочие поездки министров в российские регионы свидетельствуют о внимательном отношении федеральной власти к потребностям жителей страны, считают эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Во время визитов федеральных министров в регионы результаты своей работы активно демонстрируют губернаторы новой волны. По оценкам экспертов ЭИСИ, способность выстраивать эффективную коммуникацию с федеральной властью – характерное для них управленческое качество, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Поддержка со стороны федерального центра, которую по итогам рабочих встреч получают главы регионов, гарантирует оперативное решение актуальных проблем и последовательную реализацию стратегии развития территории.

Кировскую область посетил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Как сообщил врио губернатора области Александр Соколов, одним из результатов визита федерального министра в регион стало решение о реконструкции нескольких парков в Кирове к юбилею города.

Так, например, в парке имени Кирова вскоре начнется реконструкция той части, где находится пруд. «В будущем – обновим и другие площадки, полюбившиеся кировчанам. Сейчас ищем варианты взаимодействия и увеличения финансирования. Поддержка со стороны федерального министерства строительства есть», – отметил Соколов. Другим, не менее важным результатом встречи стали достигнутые с федеральным центром договоренности по вопросам обманутых дольщиков. Врио констатировал, что все дольщики получат квартиры до конца 2023 года.

В Кировскую область также приезжала министр культуры России Ольга Любимова. «Подробно обсудили 650-летие Кирова, создание в городе центра реставрации книг, подготовку к ремонту нашего драмтеатра и реконструкцию цирка», – рассказал об итогах встречи Соколов. Он также поблагодарил министра за визит и поддержку.

Во время посещения кировского цирка Любимова заметила, что учреждение может дополнить культурно-просветительскую программу детского туризма «Моя Россия». Региональной и местной власти дано поручение продумать формат участия цирка в программе.

Любимова посетила еще один регион губернатора новой волны – Рязанскую область. «Вместе ознакомились с ходом строительства музея, реставрацией объектов культурного наследия. Обсудили развитие туристического потенциала областного центра», – поделился программой министерского визита врио губернатора области Павел Малков.

Он подчеркнул, что региональные власти совместно с федеральным центром продолжат работу над улучшением внешнего вида ключевых объектов культуры Рязанской области. Анонсировано, что в 2023 году будет приведена в порядок Богоявленская церковь Рязанского кремля, завершатся строительство Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и восстановление здания гимназии №2. Врио главы региона также сообщил, что при поддержке Минкультуры начался ремонт исторического здания ТЮЗа.

Свердловскую область посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев, «обсудили помощь предпринимателям и превращение Свердловской области в крупный транзитный хаб – «сухой порт». Помимо этого, глава региона презентовал Решетникову потенциал свердловских предприятий по импортозамещению высокотехнологичной продукции. В Свердловской области министр посетил Уральский оптико-механический завод, инжиниринговую компанию «Реиннольц» и Уральский завод гражданской авиации. Куйвашев рассказал Решетникову про новую модель дефибриллятора, которую выпускают на Уральском оптико-механическом заводе.