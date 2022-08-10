Напавшего на мать с ребенком подростка задержали в Белгородской области

В Белгородской области подросток атаковал женщину с ребенком, он нанес им многочисленные травмы отверткой, пострадавших госпитализировали, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Днем 9 августа подозреваемый, находясь на улице Интернациональной села Бессоновки, с целью хищения денежных средств и имущества напал на 24-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Высказывая требования о передаче ему денег, подозреваемый, с целью убийства, нанес многочисленные удары по голове и туловищу потерпевших имеющимся у него орудием», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина смогла оказать сопротивление, и позвать прохожих на помощь. Нападавший сумел сбежать с места, а пострадавших доставили в больницу.

Подозреваемого задержали, им оказался 16-летний местный житель. Он дал признательные показания, следствие ходатайствует о его аресте.

По данным Telegram-канала Mash, юноша напал на своих жертв с отверткой.

Уголовные дела возбуждены по статьям о разбойном нападении и покушении на убийство.

В мае 2021 года учащийся лицея в Пермском крае напал с ножом на учителя. Педагога госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в область шеи. Врачам удалось спасти жизнь учительницы.

В январе 2022 года напавшего на преподавателя подростка отправили на принудительное лечение.