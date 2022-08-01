Мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке

В Донецке мирный житель пострадал из-за сброшенной на город украинскими войсками мины «Лепесток», он госпитализирован, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Кулемзин рассказал, что в Кировском районе на шахте имени Скочинского «наступил на мину «Лепесток» рабочий 1985 года рождения». Пострадавшего доставили в больницу с диагнозомом «травматическая ампутация правой стопы», передает ТАСС.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинской армии на улице Композиторов Петровского района перебита газовая труба, оборваны электрические провода.

Напомним, ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».