Эксперт: Металлурги по-прежнему приносят России значительную валютную выручку

«Выделяются огромные деньги на развитие строительства, а значит внутреннему рынку потребуется больше продукции металлургов. Но нельзя доводить ситуацию до того, что на внутреннем рынке выигрывает тот, кто идет на все, вплоть до демпинга, – лишь бы у него был госзаказ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги совещания по развитию металлургического комплекса, которое провел президент.

«У государства достаточно денег для того, чтобы не допустить грязных игр в понижение цен в ущерб качеству конечного продукта», – заявил Марат Баширов, эксперт Института коммуникационного менеджмента. Он отметил проблемы, с которыми отрасль столкнулась после введения западных санкций. Так, на совещании у президента обсуждался налог на добычу полезных ископаемых – НДПИ. «Когда полтора-два года назад ввели нынешний уровень НДПИ, экономическая ситуация в стране была совершенно другой. Стоял вопрос об изъятии у металлургов сверхдоходов. Сегодня на фоне санкционного режима сверхдоходов у металлургов нет, следовательно, вопрос об изменении работы НДПИ участники совещания поставили совершенно справедливо», – пояснил эксперт.



При этом он отметил, что из-за ограничения экспорт снизилась и загрузка российских предприятий. «Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании обозначил следующие цифры: из-за санкций экспорт в металлургии снизился на одну пятую, экспортная загрузка упала с 95 до 83 процентов. Падение не такое значительное, как кажется», – говорит Баширов. «Металлургия по-прежнему обеспечивает стране значительную часть валютной выручки. Несмотря на санкции, часть продукции наших металлургов продолжают закупать в Евросоюзе», – говорит эксперт.

Однако, по его словам, наша металлургия должна стремиться к переходу к выпуску более технологичной продукции. «На сегодня у производителей алюминия значительная часть продукции – это просто полукруглые болванки. Но теперь зашла речь о более глубокой переработке металла. Такие производители в конечном итоге получат другую оценку добавленной стоимости и, следовательно, иную – более высокую – степень государственной поддержки. Ведь это потребует особых инвестиционных планов, политических решений по их защите и так далее», – уверен Баширов. По мнению эксперта, если наша металлургия в скором будущем возьмет курс на глубокую переработку сырья, встанет вопрос о льготном режиме для таких производителей.

«Еще один важный вопрос – цена на электричество. Затраты на электроэнергию для российской металлургии – составляющая, которая значительно влияет на конечную стоимость продукта. Все это также обсуждалось участниками совещания», – подытожил Баширов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел совещание по развитию металлургического комплекса. «Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня», – заявил Путин. «Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», – сказал он. По словам президента, это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров.

Путин назвал санкции против российских металлургов откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. «Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, - представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», – цитирует главу государства РИА Новости.