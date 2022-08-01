Путин пошутил об отношениях правительства и металлургов

На совещании по ситуации в металлургической отрасли, которое проходит по видеосвязи, президент Владимир Путин пошутил по поводу отношений правительства и металлургов.

Путин обратил внимание на то, что в заседании принимают участие 12 руководителей металлургических компаний. «Они в зале совещаний министерства находятся? Этот зал совещаний где?» – спросил Путин вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Манитурова.

«Да, они у нас находятся, надо мной, на 41-м этаже», – ответил Мантуров. «Это правильно, что они над вами, а не вы над ними», – в шутку заметил Путин, передает ТАСС.

Минпромторг находится в одной из башен комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной.

В ходе совещания Путин попросил выступить одного из руководителей металлургических предприятий. «Прежние наши совещания мы проводили таким образом, что я давал возможность высказаться каждому из представителей отрасли. Сегодня у нас руководители практически всех крупнейших компаний – 12 человек, но вопросы и проблемы в основном одни и те же, за какими-то мелкими нюансами, поэтому я бы хотел обратиться к представителям отрасли, может быть, кто-то возьмет на себя труд обобщить видение представителей отрасли», – сказал российский лидер. Совещание продолжилось в закрытом для прессы формате.

Ранее Путин подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.