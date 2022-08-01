Британия ослабила санкции против России в области страхования в авиаотрасли

Лондон ослабил санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из положения о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения. Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», – цитирует документ РИА «Новости».

Отмечается, что это относится к определенным авиационным товарам и технологиям, в том числе к авиационным газотурбинным двигателям и специально разработанным для них комплектующим. При этом послабления не распространяются на военные товары и технологии.

Напомним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

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