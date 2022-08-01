В ДНР начался суд над участниками группировки «Медведи SS»

Верховный суд ДНР в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что жертвами группировки стали более 100 человек. Дело в отношении командира группировки Александра Кравцова объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников. Рассмотрение пройдет в закрытом режиме.

«Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки «Медведи SS», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Напомним, командиру и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

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