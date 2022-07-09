При взрыве на АЗС под Ульяновском пострадали пятеро

МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена

Российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она пояснила, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничений, и Москва не намерена ждать до бесконечности.

«Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – заключила дипломат.

Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

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