«Новые люди» подняли в Госдуме тему борьбы с контрафактом

После введения параллельного импорта количество контрафакта действительно может возрасти, однако легальные предприниматели и поставщики сами заинтересованы в том, чтобы с ним бороться, заявил председатель комитета по малому и среднему предпринимательству, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин.

«Наряду с покупателями от контрафакта страдает, в первую очередь, честный бизнес, который вкладывается в создание и развитие производства, выполняет все установленные законом требования.Поэтому для того, чтобы защитить людей и добросовестных предпринимателей от тех, кто производит контрафакт или торгует им, установлены гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за эту противоправную деятельность», – отметил Демин в четверг, 7 июля, в ходе организованного фракцией «Новые люди» круглого стола в Госдуме под названием «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификата?».

На круглом столе подняли вопрос, кто именно должен нести ответственность за продажу контрафакта. «Сейчас избыточная ответственность в основном лежит только на товаропроизводителях или поставщиках контрафактных товаров. Тогда как посредникив лице маркетплейсовне отвечают за реализацию на их площадке контрафактной продукции», – отметил Демин.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков заявил, что актуальность темы контрафакта кратно возрастает в связи с решениями, которые были приняты в части параллельного импорта, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«С одной стороны, пытаемся спасти ситуацию по поставкам, с другой – не урегулировали ситуацию с контрафактом. Поток товаров, который мы ожидаем в страну, может быть контрафактным. Если речь идет о технике и оборудовании – это серьезный риск», – заявил Марков.

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Георгий Котляр назвал два уже действующих механизма по борьбе с контрафактом.

«Остаются рабочими нормы КоАП и УК, когда есть явное понимание, что поставленный по параллельному импорту товар контрафактный. Второе – используется таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет Федеральная таможенная служба. Там проводят работу по выявлению контрафакта», – рассказал представитель Минэкономразвития.

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский назвал третий вариант борьбы с контрафактом – маркировку. Также он призвал маркетплейсы подключаться к работе по борьбе с контрафактом.

«Маркетплейсы позиционируют себя как информационных посредников. Но на самом деле они вводят товары в товарооборот. Добросовестные площадки должны работать исо своей стороны. Например, Ozon при поставке товаров запрашивает всю необходимую документацию, в том числе право на товарный знак», – заявил Заславский.

Председатель GR-Совета РАЭК Сергей Кучушев призвал обратить внимание на сроки действия параллельного импорта. «Параллельный импорт разрешен до 1 января 2023 года. Но продукцию легкой промышленности заказывают за 6-9 месяцев. Нужно определить, до какого времени будет действовать режим параллельного импорта. Продлить его на 2-3 года, чтобы построить логистическую цепочку, исходя из известных правил», – сказал он.

По итогам круглого стола Новые люди пообещали продолжать работу по созданию прозрачных условий на рынке для всех игроков.