Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян
Турция не приостанавливала раннее бронирование отелей для граждан России
Посольство Турции в Москве опровергло сообщения о приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов, подчеркнув, что процедура продолжается в обычном режиме.
Посольство Турции в Москве опровергло информацию о приостановке раннего бронирования отелей для граждан России. Как передает ТАСС, в диппредставительстве отметили, что в некоторых СМИ была распространена новость о том, что Турция приостановила возможность раннего бронирования для российских туристов.
«Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, – заявили в посольстве. – Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий».
Посольство подчеркнуло, что российские туристы могут без проблем планировать свои поездки и бронировать отели в Турции на любые даты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции. Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в попытках разжечь беспорядки в стране и утверждал, что в период кризиса не пустил их в юго-восточную Анатолию.