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    Почему бежит сирийская армия
    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине
    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии
    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию
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    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    44 комментария
    6 декабря 2024, 20:12 • Новости дня

    Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян

    Турция не приостанавливала раннее бронирование отелей для граждан России

    Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство Турции в Москве опровергло сообщения о приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов, подчеркнув, что процедура продолжается в обычном режиме.

    Посольство Турции в Москве опровергло информацию о приостановке раннего бронирования отелей для граждан России. Как передает ТАСС, в диппредставительстве отметили, что в некоторых СМИ была распространена новость о том, что Турция приостановила возможность раннего бронирования для российских туристов.

    «Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, – заявили в посольстве. – Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий».

    Посольство подчеркнуло, что российские туристы могут без проблем планировать свои поездки и бронировать отели в Турции на любые даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции. Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в попытках разжечь беспорядки в стране и утверждал, что в период кризиса не пустил их в юго-восточную Анатолию.

    5 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев

    Анналена Бербок назвала численность населения Европы в 1,3 млрд человек

    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    На Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Совете министров иностранных дел ОБСЕ с критикой в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова, попутно ошибочно заявив о численности населения Европы в 1,3 млрд человек, сообщает РИА «Новости». По данным ООН, население Европы составляет около 750 млн человек.

    Позднее министерство иностранных дел Германии исправило заявление Бербок, заменив в опубликованной в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) цитате слово «Европа» на «регион ОБСЕ». Эти изменения внесли после реакции общественности на ошибку.

    Лавров ранее прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. В своем выступлении на заседании подчеркнул бесполезность ОБСЕ, критически отозвавшись о роли организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, визит Лаврова стал первым в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине. Перед заседанием он раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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    6 декабря 2024, 16:35 • Новости дня
    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

    Digi24: КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники.

    По информации Digi24, это решение было принято после срочного совещания судей в пятницу, когда в суд поступило множество запросов на отмену выборов, передает РИА «Новости». Предвыборная кампания прошла с нарушениями, что подтверждается рассекреченными документами Высшего совета обороны страны, сообщил телеканал. Первый тур выборов будет проведен повторно.

    Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. В понедельник КС Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента.

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по ее мнению, является попыткой повлиять на румынских граждан.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    6 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82%, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.

    Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрения работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.

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    5 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Абхазии приостановили выплаты зарплат бюджетникам

    Финансирование бюджетных организаций в Абхазии приостановили из-за нехватки средств

    Tекст: Евгения Караваева

    Финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, приостановлено в Абхазии из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.

    Финансирование расходов бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату заработных плат, приостановлено из-за дефицита и необходимости поиска средств на покупку электроэнергии, сообщает ТАСС. И. о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой отметил, что правоохранительные органы также остаются без финансирования.

    «Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», – заявил Делба, цитируемый республиканским информационным агентством «Апсныпресс».

    Министерство по налогам и сборам Абхазии активно взыскивает недоимки, и в начислении таможенных платежей задержек нет, однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба.

    Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба назвал ситуацию с энергетикой чрезвычайной и сообщил о возможности введения режима ЧС в энергетической сфере. По его словам, потребление значительно возросло за последние годы, что связано с неэффективной борьбой с майнингом криптовалюты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей. В стране возникла необходимость поиска средств для оплаты коммерческого перетока электроэнергии из России, который покрывает дефицит в республике.

    Ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    5 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

    Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

    Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

    Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

    Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

    Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ,  позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

    Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год  – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.


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    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

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    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    6 декабря 2024, 00:51 • Новости дня
    Бывший губернатор Курской области обратился к жителям

    Бывший губернатор Курской области Смирнов объявил о переходе на новую работу

    Tекст: Максим Попов

    Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион.

    Смирнов отметил, что переходит на новое место службы по решению руководства, и выразил готовность приложить все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его новая работа будет в том числе направлена на поддержку развития Курской области, отмечается в Telegram-канале экс-губернатора.

    Напомним, в четверг президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн.

    Ранее отмечалось, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора.

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    6 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    На границе с Россией скопились фуры с абхазскими мандаринами

    Фуры с мандаринами начали скапливаться на границе Абхазии и России

    Tекст: Евгения Караваева

    На границе Абхазии и России началось скопление грузовиков, груженых мандаринами, в стране – пик цитрусового сезона, а политическая ситуация не позволяет их реализовать.

    На границе России и Абхазии по реке Псоу начали скапливаться грузовые автомобили с мандаринами, сообщает ТАСС. Сотрудник Государственного таможенного комитета рассказал, что с утра уже возвращены несколько легковых автомобилей, а фуры с фруктами скапливаются на абхазской стороне границы.

    В Абхазии сейчас наблюдается пик цитрусового сезона. Республика планировала поставить в Россию более 37 тыс. тонн мандаринов. Это составляет значительную часть экспорта в Россию в этот период. Данная ситуация на границе может сказаться на сроках доставки фруктов, что вызывает беспокойство у экспортеров.

    Напомним, ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашений об инвестициях между Москвой и Сухумом.


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    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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    6 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию

    Посольство России в Сирии рекомендовало россиянам эвакуироваться из страны

    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию
    @ REUTERS/Mahmoud Hassano

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство в Дамаске порекомендовало россиянам воспользоваться коммерческими рейсами для эвакуации из Сирии в связи с ухудшением военно-политической обстановки.

    Посольство России в Сирии обратилось к гражданам Российской Федерации с настоятельной рекомендацией покинуть страну. Как передает ТАСС, такая просьба связана с обострением военно-политической обстановки в Сирии. Гражданам предлагается использовать коммерческие рейсы через действующие аэропорты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме, что привело к уничтожению их позиций и укреплений. Сирийские войска также сорвали попытку нападения террористов на Латакию, тем самым предотвратив возможные потери среди мирного населения. Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, что стало значительным вкладом в борьбу с терроризмом на территории страны.

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    5 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Саратова временно демонтировали букву «А» с вывески для проведения ремонтных работ, а вместо нее установили плоскую букву.

    В социальных сетях в четверг появились фотографии здания аэровокзала саратовского аэропорта, на которых видно, что в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А» в первом слоге, из-за чего появляется нелицеприятный смысл названия города, передает РИА «Новости».

    Воздушная гавань объяснила это тем, что буква была снята для проведения ремонтных работ на здании.

    На данный момент применена временная конструкция, и буква «А» на вывеске заменена плоской версией. Представители аэропорта заверили, что полностью объемные буквы вернут после окончания ремонтных работ.

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    6 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России

    ННru и ПЭК: Медианная зарплата курьеров достигла 115,6 тыс. рублей, обогнав врачей и IT-аналитиков

    Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, следует из совместного обзора hh.ru и ПЭК.

    Согласно данным hh.ru и ПЭК, медианная зарплата курьеров в России за период с января по ноябрь 2024 года составила 115,6 тыс. рублей в месяц. Это превышает заработки врачей, чья средняя зарплата составила 88,4 тыс. рублей, и IT-специалистов, таких как BI-аналитики, с зарплатой 114,2 тыс. рублей, передает РБК.

    Hh.ru и ПЭК связывают это с дефицитом работников в службах доставки. За январь–ноябрь количество вакансий для курьеров увеличилось более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%. Исследование также показало, что компании готовы предлагать курьерам гибкий график, бонусы и дополнительные социальные гарантии.

    Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: теперь курьерами могут стать как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров. Наибольшая потребность в курьерах наблюдается в логистической отрасли, которая разместила 44,5 тыс. вакансий за анализируемый период.

    Спрос на пеших доставщиков вырос на 98%, тогда как потребность в автомобильных курьерах осталась на уровне прошлого года. В некоторых сегментах, таких как услуги для населения, зарплаты курьеров достигают 150 тыс. рублей. Это связано с тем, что в высокий сезон, с октября по декабрь, дефицит работников в этой сфере увеличивается в несколько раз. По данным курьерской службы для бизнеса Dalli, в России работают более 1 млн курьеров, еще необходимо не менее 200 тыс. человек.

    Результаты исследования агентства Pro-Vision Communications показали, что россияне считают завышенными зарплаты не только курьеров, но и таксистов.

    По данным hh.ru, компании «Купер», «Перекресток впрок» и Ozon fresh предлагают самую высокую зарплату курьерам на личном автомобиле – от 150 до 270 тыс. рублей.

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