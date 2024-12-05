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Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в разжигании беспорядков
Экс-глава МВД Турции Сойлу: Запад стремился разжечь беспорядки в Анатолии в 2016 году
Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в попытках разжечь беспорядки в стране, утверждая, что в период кризиса не пустил их в юго-восточную Анатолию.
Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил представителей западных стран в попытках дестабилизировать ситуацию в Турции, сообщает РИА «Новости».
В своем заявлении он подчеркнул, что во время нахождения на посту министра не позволял дипломатам стран Запада посещать юго-восточную Анатолию, особенно в период чрезвычайного положения после попытки госпереворота в 2016 году.
Сойлу впервые публично заявил, что он лично препятствовал визитам западных дипломатов в этот регион, считая, что их целью было разжигание беспорядков. Бывший министр отметил, что, по его мнению, принятые меры оказались успешными, поскольку западные дипломаты не смогли реализовать свои планы.
Он добавил, что борьба за стабильность в Турции продолжается, и выразил сожаление, что сложившаяся ситуация не так проста, как это может казаться на первый взгляд. Сойлу подчеркнул, что противодействие внешнему вмешательству требует решительных действий и готовности к риску.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции задержали боевиков, которые планировали совершение терактов, что вызвало обеспокоенность относительно стабильности в стране; глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы, что могло бы стать поводом для дестабилизации политической обстановки; в условиях растущего напряжения любые причины могут послужить основанием для попытки госпереворота.