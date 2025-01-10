Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.8 комментариев
ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
Председатель ОБСЕ Валтонен заявила о готовности Молдавии не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье
Молдавия не будет препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье, заявила на встрече с главой непризнанной ПМР Вадимом Красносельским действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Как сообщила пресс-служба главы ПМР, Валтонен «рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев». По словам Валтонен, в Молдавии выразили готовность оказать поддержку Приднестровью в части организации процесса использования энергоресурсов из Европы.
«Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, что ухудшило ситуацию с поставками газа в регион. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В то же время, Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, это привело к росту тарифов для населения.