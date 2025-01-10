  • Новость часаЗеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
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    10 января 2025, 00:59 • Новости дня

    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР

    Председатель ОБСЕ Валтонен заявила о готовности Молдавии не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия не будет препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье, заявила на встрече с главой непризнанной ПМР Вадимом Красносельским действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Как сообщила пресс-служба главы ПМР, Валтонен «рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев». По словам Валтонен, в Молдавии выразили готовность оказать поддержку Приднестровью в части организации процесса использования энергоресурсов из Европы.

    «Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, что ухудшило ситуацию с поставками газа в регион. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В то же время, Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, это привело к росту тарифов для населения.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    8 января 2025, 05:22 • Новости дня
    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины

    Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии

    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины
    @ Cristian Straista/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль, отправленную с Украины в Грузию.

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок, передает ТАСС. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.

    Полиция Молдавии сообщила во вторник, что специалисты центра технико-криминалистической экспертизы были вызваны для обезвреживания подозрительного предмета, который был успешно нейтрализован. На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя и получателя опасной посылки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ представила аудиозапись, на которой жена украинского агента инструктирует его перед подготовкой теракта против российского военнослужащего. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

    Подозреваемый в попытке устроить покушение на известного военного блогера и на офицера Минобороны признался на видео, что действовал по заданию главного управления разведки украинского военного ведомства.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    7 января 2025, 05:44 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    Bloomberg сообщило о рекордных поставках российского СПГ в страны ЕС

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны продолжают закупать рекордные объемы СПГ у России, игнорируя призывы запретить поставки российского газа, пишет Bloomberg.

    «Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    Объемы закупок превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января. Эту ситуацию агентство описывает как показатель трудностей, с которыми сталкивается Европа в попытке разорвать связи с Россией, ставшей за последние десять лет ключевым поставщиком сырьевых товаров для ЕС.

    Согласно данным Bloomberg, если в 2020 году в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024 году этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т. Как пишет агентство, хотя против России регулярно ужесточаются санкции, страна, по всей видимости, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья в Европу и планирует расширить экспорт, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону. В начале января европейские цены на газ достигли наибольших значений с октября 2023 года. Еврокомиссия заявила о стабильности цен на электроэнергию в Европе после остановки поставок газа из России через Украину.

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    9 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Фицо и ЕК обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в ходе брифинга сообщила, что Фицо и Йоргенсен встретились в Брюсселе, передает ТАСС. Встреча была посвящена проблеме транзита газа через Украину, который прекратил свое действие в декабре.

    Итконен подтвердила, что обсуждение проходило без участия украинских представителей. Другие подробности встречи не были раскрыты.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

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    9 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможных ответных мерах на фоне газового кризиса с Украиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Роберт Фицо на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сделал заявление о возможных жестких мерах со стороны Словакии, передает  РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что республика стремится избежать обострения отношений с Киевом.

    Проблема касается транзита газа через Украину. Если эта ситуация не будет разрешена в ближайшее время, Словакия готова к принятию ответных мер. «Правительство Словакии не заинтересовано в эскалации напряжения, но мы также четко говорим: если эта проблема не будет решена, правительство Словакии в скором времени примет жесткие ответные меры», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

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    9 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    В 2024 году Европа импортировала 17,8 млн тонн российского СПГ

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

    Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России в прошлом году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian и аналитическую компанию Rystad Energy. Импорт составил 17,8 млн тонн, превысив показатели 2023 года в 15,1 млн и 2022 года в 16,4 млн тонн.

    Газовый аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих отметил, что потоки СПГ не только растут, но и достигают рекордных уровней. В то же время трубопроводные поставки российского газа в Европу почти вдвое превысили морские поставки, составив 49,5 млрд кубометров.

    По данным Rystad Energy, увеличение поставок СПГ связано с более высокими ценами на газ в Европе и желанием стран уменьшить зависимость от трубопроводных поставок, что привело к росту закупок сжиженного природного газа. В то же время аналитики отмечают, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется высоким, несмотря на геополитические напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны увеличили отбор газа из хранилищ перед предстоящим похолоданием. Еврокомиссия сообщила, что уровень запасов газа в хранилищах ЕС составляет 70%. Также сообщалось, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы сжиженного природного газа у России, несмотря на призывы запретить поставки.

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    8 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Захарова назвала неонацизмом ситуацию с энергоресурсами в Приднестровье

    Захарова назвала энергокризис в Приднестровье проявлением неонацизма Запада

    Захарова назвала неонацизмом ситуацию с энергоресурсами в Приднестровье
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в неонацизме, заявив, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов.

    По ее словам, людей вынуждают покидать свои дома. Захарова считает, что западные страны стимулируют конфликты по всему миру, прикрываясь лозунгами демократии, которые она назвала фейковыми, в эфире Радио Sputnik.

    Захарова заявила, что западные страны решают свои геополитические задачи, используя инструменты неонацизма, и что это является издевательством над людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Между тем Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, могут негативно повлиять на двусторонние отношения.

    Коментарии (6)
    8 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, решение Украины остановить транзит российского газа в Европу с 1 января противоречит ее амбициям по вступлению в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Украина обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей, закрытие которых неприемлемо и противоречит ее интеграционным ожиданиям», – подчеркнул Сийярто.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сийярто заявил о нарушении Украиной соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что привело к росту цен на газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

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    9 января 2025, 12:09 • Новости дня
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Приднестровье наблюдаются случаи гибели людей, пытающихся согреться, связанные с использованием газовых колонок и печей в условиях энергокризиса, рассказал на канале «Россия-24» глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

    По его словам, наблюдаются трагические случаи гибели людей, которые пытаются согреться в условиях кризиса с энергоснабжением, передает ТАСС.

    Игнатьев подчеркнул, что люди используют печи и газовые колонки, оставляя их включенными на ночь, что приводит к летальным исходам из-за угарного газа.

    Он отметил, что ситуация в республике ухудшается на фоне прекращения газовых поставок, ранее поступавших транзитом через Украину.

    Игнатьев выразил сожаление, что Приднестровье не получило от Кишинева предложений о помощи в решении проблемы с энергоснабжением. По его словам, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о возможной помощи со стороны Молдавии, никакой конкретной поддержки предложено не было.

    Также Игнатьев добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Украине и России с просьбой о продолжении подачи газа через территорию Украины, что усугубляет кризисную ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

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    7 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о высоком отборе газа из хранилищ ЕС при запасах 70%

    Tекст: Ольга Иванова

    Запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

    Отбор газа из хранилищ Европейского Союза идет быстрее, чем в прошлом году, хотя запасы остаются на уровне 70%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Анны-Каисы Итконен на брифинге в Брюсселе. «Что касается безопасности поставок газа, мы констатируем, что есть высокий отбор по сравнению с январем прошлого года, но запасы все еще находятся на уровне 70%», отметила она.

    Итконен добавила, что Еврокомиссия поддерживает контакты с европейскими странами, а также с Молдавией и Украиной в связи с прекращением соглашения о транзите российского газа через Украину. Комиссия активно работает с этими государствами для подготовки к возможным последствиям и мониторингу ситуации.

    Она также подчеркнула, что Еврокомиссия не была участником соглашения о транзите газа через Украину. «Еврокомиссия лишь пытается смягчить последствия от его завершения», пояснила Итконен.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.

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    8 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Президент Приднестровья обвинил Молдавию в неблагодарности за энергоресурсы России

    Президент Приднестровья Красносельский заявил о неблагодарности Молдавии за доступ к энергоресурсам России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, которые поступали благодаря России.

    Красносельский заявил после заседания Высшего совета безопасности, где обсуждался энергетический кризис: «И Молдавии Россия тоже помогала в виде дешевой электроэнергии. Ну что-то спасибо от вас, господа политики, я не слышал», передает ТАСС.

    По его словам, электроэнергия вырабатывалась из российского газа на принадлежащей «Интер РАО» Молдавской ГРЭС. Она поставлялась Молдавии по ценам ниже рыночных, что позволяло стране экономить сотни миллионов долларов ежегодно. Несмотря на такую помощь, Кишинев присоединился к антироссийским санкциям и выслал десятки российских дипломатов, уточнил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в неонацизме, заявив, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Между тем Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, могут негативно повлиять на двусторонние отношения.

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    9 января 2025, 02:14 • Новости дня
    Грузия решила увеличить закупки российского газа в 2025 году

    Грузия планирует удвоить закупки российского газа до 400 млн куб м в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году Грузия планирует увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

    Министерство экономики Грузии намерено в текущем году удвоить объем закупок природного газа из России. Об этом сообщает «Sputnik Грузия». Ожидается, что потребление газа в стране вырастет на 2,8% и составит 3,32 млрд куб. м.

    Около 400 млн куб. м газа планируется закупить у России, в то время как остальная часть топлива поступит из Азербайджана. Согласно данным грузинской статистической службы «Сакстат», за первые одиннадцать месяцев 2024 года импорт российского газа в стоимостном выражении увеличился на 29%.

    Это происходит на фоне сокращения поставок газа из Азербайджана на 22% в том же периоде. Представители министерства подчеркивают, что диверсификация источников энергии остается важным аспектом энергетической безопасности Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов, обвиняя Запад в неонацизме.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

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    7 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Польша сообщила о готовности увеличить экспорт электроэнергии на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Министр климата Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения заявила о готовности увеличить экспорт электроэнергии на Украину при условии, что Киев «выразит такое желание».

    По ее словам, Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Киев проявит инициативу, передает РИА «Новости».

    Хенниг-Клоцка отметила, что польский оператор уже готов к увеличению объемов подачи электроэнергии на Украину, однако «вопрос в том, захочет ли Украина этим воспользоваться».

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, а возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

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    9 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков отказался раскрыть маршрут поставок газа в Словакию

    Песков отказался раскрыть маршрут поставок российского газа в Словакию на фоне их приостановки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

    Он отметил: «Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».

    Заявление прозвучало в контексте высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал надежные поставки газа одним из главных результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным в декабре, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что в Европе есть страны, заинтересованные в более выгодных поставках российского газа: «Эти страны работают в своих собственных интересах». Он напомнил о роли США как бенефициара прекращения поставок российского газа, так как они продают свой СПГ по более высоким ценам, что снижает конкурентоспособность европейской экономики.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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    9 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Европа увеличила отбор газа из хранилищ перед похолоданием

    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69% из-за увеличенного перед похолоданием отбора

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе запасы газа в подземных хранилищах снизились до менее чем 69%, что связано с наращиванием отбора газа на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже отметки в 69%, это было вызвано увеличением отбора газа в связи с началом отопительного сезона и ожидаемым похолоданием, передает ТАСС.

    С начала отопительного сезона ЕС отобрал более 31,5 млрд кубометров газа. Объемы, находящиеся в ПХГ, остаются четвертыми по величине за всю историю наблюдений. При этом газ на европейских биржах торгуется по цене около 480 долларов за 1 тыс. куб. м.

    Несмотря на высокие темпы расхода, ситуация не вызывает серьезных опасений. Общий объем газа в ПХГ составляет 76,4 млрд куб. м, что соответствует четвертому максимальному показателю на начало января за все время наблюдений.

    Наиболее сложные годы для ЕС были 2018 и 2022, когда запасы опускались ниже 18% и 26% соответственно, что вынуждало прибегать к отбору буферного газа. Однако текущие запасы в 68,83% значительно превышают показатели тех лет – 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. В январе 2024 года они составляли более 84%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

    Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным в Москве в декабре. Кроме того, стало известно, что Грузия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

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