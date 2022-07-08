Уход Exxon парализовал работу проекта «Сахалин-1»

Российским правительством признаны слабые стороны проекта «Сахалин-1», который остался почти парализованным после отзыва оператором в лице американской ExxonMobil своих специалистов.

Власти России впервые публично признали серьезные проблемы проекта, добыча нефти на котором почти остановилась. В то же время пока нет признаков того, что правительство готовится сменить оператора «Сахалина-1» в рамках процедуры, разработанной для проекта «Сахалин-2», где добыча продолжается, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что смена оператора в данном случае не решит проблему, поскольку сложности «Сахалина-1» связаны в том числе с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.

Напомним, в апреле американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил о выходе из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине.

В связи с этим 1 июля президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о том, возможен ли с проектом «Сахалин-1» сценарий, аналогичный ситуации с «Сахалином-2». Тем не менее он заверил, что Сахалинская область может при необходимости получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.