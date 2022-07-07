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Грузинский депутат потребовал от Украины прекратить «буллинг Грузии»
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Украина продолжает злиться на Грузию после 24 февраля за то, что Тбилиси не открыл «второй фронт» против России, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы хорошо знаем эту политику Украины по отношению к Грузии, она продолжается уже четыре месяца, – сказал он. – В течение четырех месяцев мы слышим, что они раздражены нами, так как не погибают грузинские женщины и дети, как об этом прямо говорил глава украинского совбеза Алексей Данилов».
По его словам, в Киеве «раздражены, что сегодня наши танки не на цхинвальском направлении и что мы не воюем с Россией».
«Этого раздражения они не скрывают, делают все, чтобы нанести нам вред», – сказал Ираклий Кадагишвили, также комментируя призывы украинских официальных лиц подвергнуть санкциям бывшего премьер-министра, мецената Бидзину Иванишвили.
«У всего есть границы. Заканчивайте с буллингом (травлей – прим. ВЗГЛЯД) Грузии», – призвал он.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Между тем в Грузии уже откровенно говорят, что постоянные и ничем необоснованные упреки Украины в адрес Тбилиси вызывают непонимание и раздражение.
На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда
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В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.
«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».
Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.
Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.
В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
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СМИ: Украинцы продали российской армии поставленные Францией гаубицы Caesar
Российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar. По данным болгарского издания Bulgarian Military, украинцы их попросту продали.
Как утверждает издание, украинские военные власти распродают поступающее с Запада оружие. Bulgarian Military со ссылкой на источники в командовании ВС Франции и Интерполе сообщает, что группа украинских военнослужащих продала две САУ Caesar по 120 тыс. долларов в то время, как реальная стоимость вооружений составляет около 7 млн долларов.
По данным издания, действовала группа через некоего «военного дилера». Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге САУ оказались в руках ВС России.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
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Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
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Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
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Янукович призвал Киев перестать врать о победах
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Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – заявил Янукович, передает РИА «Новости».
По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».
«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – заявил Янукович.
Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – пояснил Янукович.
По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».
«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.
Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».
«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.
Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».
В США допустили возможность исчезновения Украины с карты мира
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Украина может исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит снабжать Киев оружием, заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей, передает РИА «Новости».
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня – и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», – пояснил Макгрегор.
Напомним, в начале мая зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена, а западные регионы отойдут в состав Польши.
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Женщины Закарпатья выступили против мобилизации в армию
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Женщины Закарпатья выступили против попытки принудительной мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, следует из появившегося в Сети видео.
Судя по видеозаписи, в Закарпатье сотрудники военкомата предприняли попытку мобилизовать в ряды вооруженных сил Украины женщин, однако украинки дружно выступили против попытки принудительной мобилизации. На помощь сотрудникам военкомата попытались прийти полицейские.
Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
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В США объяснили продажу Украиной поставляемого оружия на черном рынке
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Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Как отметила Квятковски, такое развитие событий на Украине является предсказуемым в случае с любым вооруженным конфликтом. Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.
«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», – передает РИА «Новости» слова Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона выразила мнение, что ряд наименований вооружений и военной техники были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий украинской армии. Теперь же, с учетом доступности этого оружия, заинтересованные в его продаже лица или преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль.
«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», – подчеркнула Квятковски.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой
Минобороны опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.
На записи можно увидеть выстроенные на дорогах баррикады из подбитой техники, в том числе бронеавтомобили «Козак», грузовики, БТР и «Газели». Вдоль улиц выкопаны траншеи.
Отмечается, что из этого можно сделать вывод о том, что ВСУ планировали вести затяжные уличные бои, но в итоге отступили, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Минобороны рассказало об уничтожении украинского десанта с флагом на острове Змеиный
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне сообщалось, что украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его так и не поднимали.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
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ЕК начала подготовку передачи российских активов на восстановление Украины
Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
Фон дер Ляйен добавила, что страны Евросоюза не будут ждать завершения конфликта на Украине, а ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов.
Напомним, замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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На Украине погибла ставшая снайпером ВСУ бразильская модель
В результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Три недели назад бывшая модель присоединилась к ВСУ как волонтер, затем решила взять в руки оружие, а 2 июля в результате возгорания бункера, где она укрывалась, погибла.
Брат девушки Тео Родриго Виейра рассказал, что она отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания снайпер не смогла выйти оттуда. Смерть наступила от удушья, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что ранее бразильянка участвовала в спецоперации против «Исламского государства* Ирака и Леванта» (ИГИЛ*, ИГ, запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД).
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В офисе Зеленского ожидают катастрофическое падение экономики Украины по итогам года
Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что ожидает падение экономики Украины на уровне 40%.
«Я бы оценивал экономический спад в этом году на уровне как минимум 35%, но вообще склоняюсь к мысли, что он будет на уровне 40%», – сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
По его словам, «это глобальное катастрофическое падение».
Ранее Устенко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Зеленский признался, что не рассчитывает получить самолеты от Запада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию от западных стран, но еще ожидает мощных систем противовоздушной обороны.
«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», – сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Британии Михолом Мартином, передает РИА «Новости».
В среду ирландский политик прибыл на Украину, где посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.
Ранее Минобороны России опубликовало видео из Лисичанска, на котором видна брошенная украинская военная техника.
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В Польше увидели опасность в отправке «миротворцев» на Украину
Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если Польша самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.
Он отметил, что идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.
Политик напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.
«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», – передает РИА «Новости» слова Пискорского.
Он также добавил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона. При этом политик подчеркнул, что такое развитие событий нельзя исключать.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
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