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Минобороны: ВСУ используют в военных целях медобъекты Угледара и Константиновки
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ВСУ для военных целей используют медицинские объекты донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Угледаре Донецкой народной республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодежная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что мирных жителей об этом не предупреждают. В Бахмуте в больнице №2 размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Других граждан выгнали из больницы.
А в донецкой Константиновке на территории больницы №2 (ул. Инженерная) националисты оборудовали огневые позиции.
Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак.
Также сообщалось, что в результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
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На Украине женщин призвали готовиться к отправке в армию
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – заявил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналог военкоматов.
Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
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СМИ: Украинцы продали российской армии поставленные Францией гаубицы Caesar
Российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar. По данным болгарского издания Bulgarian Military, украинцы их попросту продали.
Как утверждает издание, украинские военные власти распродают поступающее с Запада оружие. Bulgarian Military со ссылкой на источники в командовании ВС Франции и Интерполе сообщает, что группа украинских военнослужащих продала две САУ Caesar по 120 тыс. долларов в то время, как реальная стоимость вооружений составляет около 7 млн долларов.
По данным издания, действовала группа через некоего «военного дилера». Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге САУ оказались в руках ВС России.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
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Источник в российской спецслужбе подтвердил подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных
Источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.
«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», – сообщил источник РИА «Новости».
RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
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Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
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Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео
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Уничтожение двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике попало на видео, его обнародовало Минобороны.
«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также российская авиация ликвидировала пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.
«Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», – подчеркнули в министерстве.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним.
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Российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины
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Российским истребителем Су-35 в ходе воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.
В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики (ДНР) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.
На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства», – заявил Конашенков.
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артемовск ДНР и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской народной республики (ЛНР).
Перехвачено девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска ДНР, Хорошего, Славяносербска, Калиново, Троицкого и Стаханова ЛНР и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове.
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Белорусский националист Марчук ликвидирован под Лисичанском
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Белорусский националист Иван Марчук, воевавший на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском в Донбассе, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», – передает РИА «Новости» слова Марочко.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Зеленский запретил Генштабу ВСУ принимать решения без санкции президента
Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения и попросил «больше не принимать таких решений» без санкции со стороны президента Украины.
«В обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении порядка получения разрешений», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», – сказал Зеленский, добавив, что видит разные оценки такого решения Генштаба. «Есть непонимание и даже возмущение в обществе», – указал он, пообещав, что заслушает все детали от силовых ведомств в среду на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Во вторник депутаты Рады выразили недовольство решением Генштаба, но уже вечером трое депутатов от правящий партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания в пределах Украины.
Во вторник Генштаб ВСУ подтвердил разработку правил, ограничивающих в период военного положения право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов. В Генштабе подчеркнули, что нормы закона «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривают запрет на выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения военкомата в военное время.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналог военкоматов.
Напомним, в начале июня стало известно о конфликте между офисом Зеленского и командованием ВСУ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с военными.
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В ЛНР рассказали о бегстве сотрудников офиса Зеленского из Лисичанска
Вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска бежали сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск (города в ДНР, находящиеся под контролем ВСУ)», – приводит слова Киселева ТАСС.
Помощник министра внутренних дел ЛНР подчеркнул, что главком ВСУ Валерий Залужный требовал от Зеленского вывода войск из Лисичанска, тот противился, считая, что город нужно было снабдить военной техникой и удержать, и отправил туда своих сотрудников. «Как только наши войска двинулись в сторону Лисичанска, освобождая уже пригород, нам поступила информация о том, что на выручку ВСУ идут дополнительные подразделения и в Лисичанск должны быть направлены представители офиса Зеленского ввиду того что, что лисичанский гарнизон должен был пасть, – сказал Киселев. – Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников».
В конце июня в Народной милиции ЛНР сообщили о том, что несколько высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского находятся в Лисичанске.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его обещания «отвоевать» Лисичанск, вернув город под контроль Украины.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Напомним, в начале июня стало известно о конфликте между офисом Зеленского и командованием ВСУ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с военными.
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Янукович призвал Киев перестать врать о победах
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Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – заявил Янукович, передает РИА «Новости».
По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».
«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – заявил Янукович.
Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – пояснил Янукович.
По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».
«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.
Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».
«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.
Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».
ЕК начала подготовку передачи российских активов на восстановление Украины
Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
Фон дер Ляйен добавила, что страны Евросоюза не будут ждать завершения конфликта на Украине, а ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов.
Напомним, замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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На Украине погибла ставшая снайпером ВСУ бразильская модель
В результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Три недели назад бывшая модель присоединилась к ВСУ как волонтер, затем решила взять в руки оружие, а 2 июля в результате возгорания бункера, где она укрывалась, погибла.
Брат девушки Тео Родриго Виейра рассказал, что она отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания снайпер не смогла выйти оттуда. Смерть наступила от удушья, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что ранее бразильянка участвовала в спецоперации против «Исламского государства* Ирака и Леванта» (ИГИЛ*, ИГ, запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД).
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Посольство Британии в Москве получило новый адрес
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Посольство Великобритании в Москве получило адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр города и федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.
Напомним, жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской народной республики.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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