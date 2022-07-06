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Спикер Госдумы предложил депутатам во время летнего отпуска съездить в Донбасс
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Посетить во время летнего отпуска Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), чтобы обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля, предложил депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля, о чем мы говорили в ходе их недавних визитов. Коллеги, давайте это сделаем», – сказал Володин, сообщает ТАСС.
Спикер палаты подчеркнул, что ряд депутатов избирался при поддержке людей, которые живут в ЛНР и ДНР. «Там более миллиона граждан РФ, это исполнение своих депутатских обязанностей», – добавил он.
Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
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Политолог: Британия готовит смену власти в Киргизии
В руководстве Киргизии произошел ряд кадровых перестановок, в этом просматривается британский след, заявил глава аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
За последнее время в Киргизии прошла волна кадровых перестановок, в частности был уволен советник президента Павел Хрипунов, также досрочно прекращены полномочия главы правления ведущего оператора связи страны «Кыргызтелекома» Нурлана Мадаминова. 4 июля, был уволен замглавы ГКНБ (главной спецслужбы КР) Бекбосун Апсатаров, передает «Ридус».
Кроме того, распространяются слухи о возможной смене руководства Российско-кыргызского фонда развития, системообразующего инвестиционного института страны.
Отмечается, что все уволенные чиновники являются пророссийски настроенными и сторонниками действующего президента Киргизии. При этом на освободившиеся места прочат активных «западников».
Киреев полагает, что за этим может стоять предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо сына экс-президента Курманбека Бакиева, фигурант ряда уголовных дел и скандально известный автор коррупционных схем в республике.
«Ширшов причастен к отставке советника президента Кыргызстана Павла Хрипунова, который продвигал интересы России в республике», – считает Киреев.
По словам политолога, «нетрудно догадаться, что инициатором таких решений является проживающий в Лондоне Макс Бакиев, ближайшим другом и протеже которого является Ширшов, информации об этом в Сети полно».
«След Великобритании мы можем увидеть еще в стародавние дни «тюльпановой революции» (массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в марте 2005 года, и свержению президента республики Аскара Акаева, приходу на его пост Курманбека Бакиева – прим. ВЗГЛЯД), он же прослеживается и в кровавых событиях межнациональных погромов в городе Ош в 2010 году, а также в деле высокогорного золоторудного месторождения Кумтор, когда национальное богатство страны долгие годы утекало в Лондон и Монреаль. А если коснуться истории, то и лютая русофобия, и материальное расслоение общества на богатых и бедных — это традиционно поощряли британцы руками басмачей и религиозных радикалов», – пояснил эксперт.
«Если бы Российская империя в начале прошлого столетия не одержала победу в конкурентной борьбе с британцами, то огромные пространства Средней Азии сегодня представляли бы собой сплошной Афганистан», – добавляет Киреев.
Напомним, в июне в Киргизии по поручению главы страны были временно отстранены от исполнения обязанностей генпрокурор Курманкула Зулушев и подозреваемый в коррупции глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев.
На Украине женщин призвали готовиться к отправке в армию
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – заявил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналог военкоматов.
Сенатор: По сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ
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«После разрыва договора против Норвегии могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в российском парламенте начали обсуждение денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств.
«Российская Конституция обязывает власти, в том числе и наш парламент, обеспечивать интересы наших граждан за рубежом. Поскольку Осло действует неправовыми методами, мы вольны принимать любые меры, которые сочтем нужными. Вот почему наши коллеги в Госдуме сейчас изучают возможность денонсации договора 2010 года», – пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Дальше пусть голова болит у норвежской стороны. После разрыва договора против Осло могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно, или хотя бы более гуманно по отношению к россиянам, оказавшимся на Шпицбергене фактически в статусе пленников», – надеется сенатор.
«Наши люди находятся там, на островах, в командировке на абсолютно законных основаниях, но теперь они стали заложниками русофобской политики, проводимой НАТО. Объявленная россиянам блокада может привести к нехватке продуктов питания. То есть по сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ», – подчеркнул Климов. По его мнению, любой антироссийский акт должен получать адекватный сопоставимый ответ. «Так что дело может не ограничится одной лишь денонсацией каких-то юридических документов», – предупредил сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Вопрос о денонсации на заседании поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ), отметив, что Россия, согласно договору, уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии. «Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», – сказал Матвеев. В свою очередь Володин поручил главе профильного комитета проработать этот вопрос. «Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета Госдумы по международным делам – прим. ТАСС) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», – сказал спикер палаты.
После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
Захарова напомнила Осло о незаконности санкций Норвегии против России
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Власти Норвегии, говоря о невозможности денонсации договора с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, забывают, что ввели односторонние экономические санкции, противоречащие нормам международного права, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на заявление пресс-секретаря МИД королевства Ане Хавардсдаттер, которая заявила, что возможность денонсации данного договора не предусмотрена в тексте документа. «Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
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Алиханов озвучил ответные меры России на транспортную блокаду Калининграда
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Российские ответные меры на запрет транзита в Калининградскую область могут заблокировать ввоз товаров в Прибалтику, заявил глава региона Антон Алиханов.
«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ – полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», – заявил Алиханов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это «крайне серьезная ответная мера, самая крайняя».
При этом ответные российские меры возымеют встречные издержки, заявил глава региона Антон Алиханов. Областные власти готовятся к возможному полному переводу всего транспортного потока, связанного с основной территорией страны, на море, сказал губернатор, передает ТАСС.
«Это потребует определенных затрат со стороны федерального бюджета, регионального бюджета для того, чтобы сохранить расходы на транспорт на том же уровне, который имел место до введения этих санкций. Но, понятно, эти ответы имеют издержки. Собственно, как и санкции ЕС имеют издержки для Европейского союза, наши ответные меры будут иметь какие-то встречные издержки», – добавил он.
Глава региона пояснил, что в таких ситуациях неизбежны взаимные ущербы для экономик обеих стран.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявления представителя Госдепа Неда Прайса об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песен певицы Бритни Спирс и своего собственного сочинения.
«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time («Еще раз, детка – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в своем Telegram-канале, добавив несколько строчек, в которых говорится, что «одиночество убивает меня» и «дай мне знак, сделай это еще раз».
«А я отвечу своими словами из June Song (текст, к которой написала Захарова). <...> Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», – дополнила она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
После этого этом в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».
США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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Китай отреагировал на слухи об «отказе» Си Цзиньпина посетить Россию
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Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», – передает РИА «Новости» его слова.
Китайский дипломат добавил, что стороны «продолжат развивать обмены на всех уровнях» и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Лицзянь подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, невзирая на пандемию коронавируса, постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах. КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», – подчеркнул он.
По словам дипломата, Пекин и Москва успешно укрепляют двусторонние отношения. «Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», – заверил Лицзянь.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы отказе председателя КНР приехать в Россию не соответствуют действительности, все визиты осуществятся по мере ослабления ограничений из-за COVID-19 в Китае.
Напомним, в японских СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня.
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Названы условия строительства трасс с основной территории России в Калининград
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«Если Литва согласится на строительство таких трасс – это будет признанием того, что вся предшествующая политика республики была неправильной», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. Ранее губернатор Антон Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград.
«Я не думаю, что это реально возможно, но такая идея может стать предметом обсуждения. Для этого Западу придется пойти на признание нового статуса России как сверхдержавы, что повлечет за собой изменение политики стран НАТО в отношении Москвы. И в таком случае об этой идее можно будет говорить всерьез», – полагает политолог.
«Кроме того, если нынешняя Литва согласится на строительство таких трасс после того, что власти республики натворили в части транзита – это будет признанием Вильнюса в том, что вся его предшествующая политика в отношении России была неправильной», – отметил собеседник.
При этом, как считают эксперты, если к власти в Вильнюсе «вдруг придут прагматичные политики, которые заинтересованы во взаимовыгодных экономических проектах» – тогда шансы реализовать подобную идею вырастут. Но и приход к власти адекватных политиков возможен лишь в двух случаях: либо при геополитическом ослаблении ключевых стран НАТО, либо в условиях, когда финансовая поддержка Литвы из бюджета ЕС сократится до минимального уровня дотаций. В таком случае экономическое выживание республики станет возможным лишь благодаря тесной кооперации с Россией.
«Да, при согласии Литвы для Калининграда можно сделать много хорошего и полезного. Но вопрос в том, как получить это согласие в текущих условиях? Сейчас пассажирский ж/д транзит в Калининградскую область следует без остановок на территории Литвы. Миграционной проблемы для Литвы нет. Тем не менее даже этот пассажиропоток сейчас находится под угрозой, потому что ранее Литва поступила аналогичным образом в отношении грузопотока, хотя грузы следовали через ее территорию так же без остановок», – сказал газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович.
«Также я не очень понимаю, какой смысл строить автомобильную трассу, когда Литва может в любой момент ее перекрыть по каким-то своим внутренним причинам», – продолжил он. «Сейчас мы имеем дело с враждебным государством. Исходить нужно из этого. А инвестировать во враждебное государство, которое в любой момент может воспользоваться нашей стратегической зависимостью от него – это дело неблагодарное», – заключил собеседник.
Ранее губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», – передает РИА «Новости» его слова.
Алиханов уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.
«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» – добавил он.
По словам Алиханова, технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
Накануне Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль Украины.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Источник в российской спецслужбе подтвердил подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных
Источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.
«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», – сообщил источник РИА «Новости».
RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Эксперт указал на ошибки Казахстана при экспорте нефти на Запад
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«Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее суд в Новороссийске предписал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений.
«Очередная остановка работы КТК создаст дополнительное давление на рынок и подстегнет цены на нефть. В этом плане в годовом выражении встает вопрос, сможет ли Казахстан сохранить экспорт нефти хотя бы на уровне прошлого года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что у Казахстана сохраняется несколько вариантов для продолжения экспорта черного золота. «Еще до КТК они спокойно загружали российские нефтепроводы и гнали топливо транзитом. По «Дружбе» они могут качать сырье в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Европу. То есть маршрутов предостаточно», – пояснил Юшков.
«Если же Нур-Султан не захочет сотрудничать с Москвой, то часть нефти реально перекинуть на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, но это дорого. В таком случае казахам придется сначала перевозить танкерами топливо до Баку, затем перегружать в трубу, гнать на Турцию, там снова выгружать это на танкеры и доставлять клиентам, например, в Средиземноморье», – заметил эксперт.
А вот увеличить поставки в Европу Казахстан вряд ли сможет, замечает собеседник. «Ресурсная база там выработанная, месторождение сложное. Газ, например, вообще никуда не поставляется с территории страны. По нефти – есть вопросы к КТК. Мы уже несколько раз в этом году видели, как он останавливался. В первый раз это было связано со штормом, который повредил отгрузочные терминалы, потом сообщалось о неких минах времен Второй мировой. Теперь проблемы возникли из-за штрафа, который был наложен после прошлогоднего разлива нефти. Самое выгодное сейчас для казахов – договориться об оплате штрафа и продолжить нормальную работу», – резюмировал Юшков.
Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. «Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.
Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
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Мединский обвинил Зеленского в незнании истории Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность премьеру Швеции Магдалене Андерссон за копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, демонстрирует незнание истории.
«Вот что бывает с двоечниками по истории», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента России, возглавлявший делегацию РФ на российско-украинских переговорах, обратил внимание на то, что Карл XII считал Запорожскую Сечь колонией Польши, которую в свою очередь считал колонией Швеции. «То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», – пояснил он.
Мединский также указал на то, что адресатом этого письма был Филипп Орлик, «гетман Малороссии в изгнании». «Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и – цитирую презренную Википедию – «переживая от своего бессилия и позора», так и умрет на чужбине. Если это троллинг Зеленского от шведов, то это очень жестко», – добавил помощник президента России.
Ранее Зеленский похвастался копией письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Копию письма Зеленскому передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Историк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины
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Российским истребителем Су-35 в ходе воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.
В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики (ДНР) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.
На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства», – заявил Конашенков.
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артемовск ДНР и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской народной республики (ЛНР).
Перехвачено девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска ДНР, Хорошего, Славяносербска, Калиново, Троицкого и Стаханова ЛНР и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове.
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