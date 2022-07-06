Турция не пошла на уступки Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО

Турция в вопросах членства в НАТО Швеции и Финляндии не совершала никаких уступок, заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун газете «Хельсингин саномат».

«У нас были совершенно законные требования. По одному из сценариев, в случае их невыполнения вопрос членства в НАТО Финляндии и Швеции оказался бы под угрозой. Поэтому не могло быть и речи об уступках с нашей стороны», – передает ТАСС его слова.

Как отметил представитель администрации, Анкара по результатам переговоров с Швецией и Финляндией получила то, что хотела.

«У Турции нет категорических возражений в вопросе расширения НАТО, она ждет от стран, которые хотят вступить в альянс, конкретных обязательств, касающихся ценностей и целей блока. Конечно, главное наше ожидание касалось воспрепятствования деятельности [в скандинавских странах], наряду с террористической Рабочей партией Курдистана, ее ответвления в Сирии – «Сирийских сил народной самообороны», а также «организации ФЕТО», от рук которой погиб 251 человек в результате попытки переворота в Турции [в 2016 году], прекращения оказания им финансовой и иной поддержки», – добавил Алтун.

По его словам, еще одним требованием Турции было снятие эмбарго на поставки ей продукции оборонной промышленности. «Исходя из подписания документа мы понимаем, насколько Финляндия и Швеция серьезно и решительно настроены в вопросах борьбы с терроризмом», – подчеркнул представитель администрации турецкого президента.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.

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