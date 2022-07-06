Эксперт оценил публикацию хакерами «данных об СБУ»

Опубликованная хакерами RaHDIt информация о 1 тыс. сотрудников украинского главного управления разведки (ГУР) стала самой крупной утечкой с начала спецоперации на Украине, но это также может быть намеренным вбросом, заявил эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев.

«Когда есть подозрения и желание уличить кого-то в связях с кем-то, происходят подобного рода сливы. Это один из методов легализации информации, чтобы в дальнейшем компетентные органы работали по этим людям и пытались доказать их причастность и участие в преступных деяниях или в шпионской деятельности, разведывательной деятельности», – сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что это также является «подачей» для журналистских расследований и раскрытия ими интересных деталей, и наводкой для расследования правоохранительных и специальных органов.

Такие утечки следует перепроверять, так как они могут наводить на ложный след.

«Вспомните «панамскую утечку», «панамское досье». Через такие сливы очень часто публикуются ложная информация, компроматы или фейковые новости, чтобы очернить того или иного человека. Я бы не стал относиться к этому столь серьезно. Да, это требует проверки, но стоит помнить, что в условиях специальной военной операции такие информационные вбросы являются частью информационных операций», – сказал Ромачев.

В этом случае хакеры позиционируют себя пророссийскими, но их самих проверить не представляется возможным. Аудитории предлагают заведомо «авторитетный» источник, на рассмотрение информации от которого требуются время, силы и средства.

«К этому надо относиться с трезвой головой и понимать, что любая информация, которая опубликована в интернете, имеет вероятность недостоверности», – подвел итог эксперт.

RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.

Источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность опубликованных данных.