Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о решении наиболее острых проблем Югры

Нижневартовская больница строится уже больше десяти лет. Но в этом году, несмотря на все сложности в экономике, она будет сдана в эксплуатацию, сказал газете ВЗГЛЯД вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, победитель четвертого конкурса управленцев «Лидеры России».

Достройка Нижневартовской больницы – непростая задача в условиях нынешних экономических реалий и нарушения логистических цепочек, отметил вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Азат Ислаев. «Эта клининка на 1100 коек строится уже больше десяти лет. В этом году мы планируем проект все же завершить. Наша команда сейчас над этим активно работает. При этом нам удалось решить вопрос с иностранным оборудованием, которое уже едет к нам», – добавил собеседник. В целом, отметил Ислаев, долгострои – это та проблема, которую сейчас решает руководство региона.

«Если затрагивать область строительства, то самой первоочередной задачей в регионе является расселение ветхого и аварийного жилья, – продолжил собеседник. – Проблемы были накоплены еще с советского периода, однако сейчас мы активно справляемся с этим. Наш регион второй в России по темпам расселения. На данный момент в планах закончить расселение всего фонда аварийного жилья уже к 2024 году. При этом есть надежда уложиться в сроки до окончания 2023-го».

«Отдельно стоит отметить сферу транспорта. Со следующего года на примере Нижневартовска мы начнем реализацию транспортной реформы», – сообщил Ислаев. Планируется перевести весь городской автопарк на сжиженный газ. «Вся необходимая инфраструктура в городе уже создана, прорабатываются новые маршруты, позднее будет обновлено программное обеспечение светофоров, а также остановок, – уточнил Ислаев. – Все это мы рассматриваем в комплексе, чтобы создать максимально комфортную среду для граждан. После Нижневартовска этот проект заработает и в других городах региона».

«На днях в нашем регионе начнется строительство моста через Обь, – также отметил вице-губернатор Югры. – Это часть большого проекта «Северный широтный ход», общая стоимость которого составляет 63 млрд рублей. Мы планировали закончить его строительство в 2026 году, однако уже удалось договориться с подрядчиком и сдвинуть срок на полгода раньше»,

Ислаев работает на посту вице-губернатора ХМАО с февраля этого года. Ранее, с 2020 года, Ислаев был заместителем мэра Владивостока, курировал административно-территориальные управления города, а также управление туризма, инвестиций и городской среды, управление охраны окружающей среды и природопользования, дирекцию общественных пространств. В частности, за 2020–2021 годы при его участии было реализовано 34 проекта благоустройства Владивостока, в том числе обобщены все предыдущие концепции развития острова Русский.

«Я пошел на конкурс «Лидеры России» для того, чтобы проверить себя и понять, насколько я конкурентоспособен среди лучших управленцев страны, – рассказал Ислаев. – Причем интересно было посоревноваться не только с госслужащими, но и с бизнес-сообществом. Ни для кого не секрет, что эти ребята традиционно больше прокачаны».

«Скажу честно – принять решение об участии в конкурсе было непросто, – добавил собеседник. – Дело в том, что я, как и многие мои коллеги, испытывал страх проиграть. Но важно, что я все же рискнул и смог доказать, в первую очередь себе, что могу. Более того, большим плюсом «Лидеров России» является возможность поработать с лучшими управленцами страны в качестве наставников.

Четвертый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в конце мая. По итогам состязания были определены 106 победителей – представителей более тридцати регионов России, а также трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и ОАЭ. Все суперфиналисты получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны. «У нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал, – отметил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. – В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство».

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине недели Владимир Путин проведет встречу с победителями конкурса «Лидеры России».