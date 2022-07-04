Семья украинских беженцев осталась в шоке от размещения в Британии

Семья беженцев с Украины рассказала об ужасных условиях, в которых оказалась после прибытия в Великобританию. Их историю приводит издание The Daily Echo.

Инцидент произошел в городе Саутгемптон в графстве Гэмпшир. 45-летняя Наталья Голикова из Одессы вместе с двумя дочерьми в возрасте 14 и 16 лет и 16-летним племянником выехала из Одессы еще в конце апреля, месяц они прожили во французской Ницце. В середине июня семья прибыла в Великобританию, планируя отправиться в Шотландию, однако друзья посоветовали им вместо этого приехать в Саутгемптон, несмотря на отсутствие принимающей стороны, передает РИА «Новости».

Городской совет предложил Голиковой, не имевшей места для проживания, комнату в общежитии, однако украинцы пожаловались на ее плачевное состояние. По их словам, на стенах предложенного жилья была черная плесень, из-за астмы у одной из дочерей женщины они не смогли там остаться. Помимо этого, во время пребывания в общежитии у беженцев даже украли еду, также они пожаловались на случаи «антиобщественного поведения».

«На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке», – пожаловалась Голикова в беседе с The Daily Echo.

В результате семья переехала гостиницу, ей также оказала содействие Группа поддержки украинского сообщества Саутгемптона. Как заявила ее представитель Мелани Туджароглу, «душераздирающе видеть, как они прибывают в Великобританию и все еще вынуждены бороться за гуманное обращение».

Семья находилась в гостинице до 1 июля в ожидании решения городского совета Саутгемптона о предоставлении жилья. «Мы постараемся сделать все возможное, чтобы интегрироваться в это новое сообщество», – заявила Голикова.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что с помпой представленная Лондоном программа под названием «Дома для Украины», предусматривающая размещение беженцев с Украины в домах британских граждан за плату со стороны государства, провалилась.

В свою очередь газета Independent писала, что тысячи украинских беженцев, приезжающих в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с ужасными жилищными условиями, вынуждены жить целыми семьями в одной комнате.

Британские власти признавали, что страна оказалась не готова к приему такого количества беженцев с Украины.