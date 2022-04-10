В Британии признали неготовность к наплыву украинских беженцев

Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю

Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.

«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.

На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.

«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.

После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.

Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.

В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».

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