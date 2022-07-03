В ДНР решили открыть дополнительные пункты выдачи паспортов России

В ближайшее время в ДНР откроются дополнительные пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса с освобожденных территорий, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время церемонии вручения паспортов в Донецке.

«Сегодня Россия становится еще ближе. В нашем полку прибыло. В ближайшее время такие пункты появятся и в других городах ДНР. Мы были и будем вместе навсегда», – приводятся его слова на сайте ЕР.

По его словам, уже два пункта выдачи российских паспортов работают в Донецке. «Любой житель ДНР может также, как любой другой житель региона Российской Федерации, получить паспорт, никуда не выезжая», – отметил он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе, 1 – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской области.

В Левобережном районе Мариуполя партия открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Также партия запустила в ЛНР «поезд здоровья».

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр.