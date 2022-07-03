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В ДНР решили открыть дополнительные пункты выдачи паспортов России
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В ближайшее время в ДНР откроются дополнительные пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса с освобожденных территорий, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время церемонии вручения паспортов в Донецке.
«Сегодня Россия становится еще ближе. В нашем полку прибыло. В ближайшее время такие пункты появятся и в других городах ДНР. Мы были и будем вместе навсегда», – приводятся его слова на сайте ЕР.
По его словам, уже два пункта выдачи российских паспортов работают в Донецке. «Любой житель ДНР может также, как любой другой житель региона Российской Федерации, получить паспорт, никуда не выезжая», – отметил он.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе, 1 – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской области.
В Левобережном районе Мариуполя партия открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Также партия запустила в ЛНР «поезд здоровья».
Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр.
Союзные силы освободили ряд населенных пунктов в ЛНР и ДНР
Силами России и ЛНР освобожден ряд населенных пунктов в Донбассе, развивается наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
По словам источника ТАСС, в ДНР и ЛНР освобождены Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Как заявил источник, «союзные силы развивают наступление на Северск».
Напомним, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
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В ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Британии
В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам.
«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», – передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник.
Между тем источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщает, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
«Возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по ст. 430 УК ДНР («Наемничество») в отношении подданных Великобритании Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые в настоящее время содержатся в одном из СИЗО ДНР. С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении них», – рассказал собеседник агентства.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
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До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.
Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».
В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
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Бывший военнопленный рассказал о пытках электричеством на Украине
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Освобожденный из украинского плена военный заявил, что к нему применялись пытки электричеством, он пояснил, что его содержали в одном из подвалов Киева.
«Попал в плен 25 марта. Содержался в подвале полтора месяца в Киеве, дальше был переведен в Полтаву, и после Полтавы в Запорожье на обмен», – рассказал военнослужащий в ролике, опубликованном в Telegram-канале Андрея Руденко «Репортер Руденко V».
«Меня пытали четыре часа приблизительно, электричеством», – добавил он.
Военнослужащий добавил, что из его подразделения осудили всех военных по статье «Госизмена». Из его слов следует, что он служит не в российской армии, а в народной милиции одной из республик Донбасса.
Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
В Кремле заявили, что главным для Москвы в вопросе обмена пленными является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
Вступил в силу содержащий правила смертной казни кодекс ДНР
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В ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс, в котором указывается, как должна приводиться в исполнение смертная казнь.
Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года, передает ТАСС.
В соответствующей статье кодекса говорится, что казнь «исполняется непублично путем расстрела». Если осужденных несколько, то казнь «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных». Присутствуют «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».
При этом «администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного». Однако «тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Украинская блогерша пожаловалась на приставания под предлогом конфликта на Украине
Блогер с седьмым размером груди Луиза Ховански пожаловалась на то, что к ней поступают непристойные предложения, а для этого используется в качестве повода конфликт на Украине.
Луиза Ховански рассказала изданию The Sun, что с начала спецоперации получила множество предложений выйти замуж, чтобы уехать из страны, передает RT.
Также некоторые мужчины, по словам блогера, предлагали украинке квартиру, комнату и безопасность в обмен на секс. Женщина подчеркнула, что соглашаться на что-то из этого не собирается.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
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ВСУ обстреляли Славянск для обвинения России в уничтожении мирных граждан
Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Славянске Донецкой народной республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
Генерал отметил, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских ВС по гражданскому населению.
«Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации», – считает Мизинцев.
В Минобороны также сообщили, что в Бахмуте ДНР в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;
Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Местным жителям запрещено покидать дома.
Ранее в Минобороны предупредили о подготовке ВСУ провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.
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Кадыров сообщил о плачевном состоянии «укронацистских» сил в Лисичанске
Украинские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.
Как сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте», «укронацистские подразделения» в Лисичанске «полностью деморализованы, предчувствуя свой скорый конец». «Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что «остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром», а «полное освобождение Лисичанска от бандеровских и националистических банд – вопрос времени». «Другого исхода не ждите!» – заявил Кадыров.
Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками».
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В ЛНР заявили о развитии наступления на Северск
Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, активно развивается наступление на Северск, заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
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В ЛНР заявили о скором освобождении республики на 100%
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В самое ближайшее время территория Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобождена на 100%, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и Донецкая Народная Республика, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», – передает его слова ТАСС.
Марочко добавил, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. «Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», – сказал офицер.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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Пушилин: Передача Украине пленных не отменяет будущего трибунала
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В результате обмена пленными Украине были переданы 37 боевиков разных националистических батальонов – тех, по которым не было свидетельств их преступлений, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Это рядовые «азовцы» (против боевиков нацбатальона «Азов» в России возбуждены уголовные дела), не только «азовцы», несколько «айдаровцев», это рядовые националистических батальонов... Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы... Их порядка 37 человек», – сказал Пушилин в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.
Пушилин также добавил, что «трибунал будет над всеми военными преступниками, над всеми неонацистами, над всеми теми, по кому будет собрана доказательная база», передает ТАСС.
Ранее Пушилин заявил, что Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
В ЛНР заявили о бесславным завершение работы офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине
Присутствие на Украине миссии ОБСЕ, объявившей ранее о начале процесса закрытия офиса координатора проектов в стране, завершилось бесславно, заявил глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.
«По прошествии трех месяцев с момента окончания мандата СММ ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его словам, особенно ярко об этом свидетельствуют последние восемь лет –период присутствия на Украине СММ ОБСЕ. Министр подчеркнул, что миссия, «успешно имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима».
«Несмотря на отдельные близкие к объективности заявления координатора или тезисы в отчетах СММ, вся активность миссии была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международной общественности», – добавил Дейнего.
Напомним, 1 марта представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации.
В ЛНР оценили разрушения в освобожденном Северодонецке
Освобожденный город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) в плачевном состоянии, многие жилые дома и здания разрушены, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Город [Северодонецк] в таком достаточно плачевном виде: много жилья, много офисных зданий утеряны безвозвратно, но это, наверное, не самое страшное. Это все можно отстроить», – приводит слова дипломата ТАСС.
Он отметил, что сейчас в Северодонецке отсутствуют мобильная связь, газо- и электроснабжение. «Света нет, нет связи, нет газа, нет воды», – сказал Мирошник.
«Северодонецкий «Азот» не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилеты по проходным», – сказал Мирошник. «Я надеюсь, что завод смогут восстановить. Но естественно, должны дать оценку [его состоянию] специалисты: технологи, инженеры. – сказал посол. – Заработает завод – вернется жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению – так он даст возможность возродиться ему заново», – отметил Мирошник.
При этом он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожили в Северодонецке Ледовый дворец спорта, так как он являлся, по мнению Киева, «символом сепаратизма». «18 лет назад, в ноябре 2004 года, когда в Киеве бушевал майдан – прозападный, прооранжевый – здесь [в Ледовом дворце] собрались депутаты со всего юго-востока [Украины], чтобы сказать: «Нет, мы не согласны, у нас есть другая точка зрения». И тогда этот город стал считаться центром сепаратизма», – сказал Мирошник. «Уходя из Северодонецка, они не могли оставить этот символ, где 18 лет назад собрались депутаты, чтобы сказать, что мы не согласны с движением на Запад», – подчеркнул дипломат.
По его данным, на данный момент в Северодонецке остались около 10 тыс. человек. «По данным комендатуры, в городе остался каждый десятый. То есть чуть больше 10 тыс. [человек], – сказал Мирошник. – Это люди, которые заявили [военной комендатуре], что они здесь. По мере того, как будет восстанавливаться город, появятся хоть какие-то блага цивилизации, народ явно будет подтягиваться, потому что люди уехали недалеко».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу. 25 июня подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны химпредприятия «Азот» перешла под контроль подразделений ЛНР.
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В ЛНР сообщили о взятии северных окраин Лисичанска
Союзные войска ЛНР и России взяли под контроль северные окраины города Лисичанска, проводится зачистка, заявил посол республики в Российской Федерации Родион Мирошник.
«Как раз Шипилово, Приволье, да и туда я отнесу уже и Новодружеск – это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже по сути находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки», – сказал Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
На данный момент эти территории полностью контролируются союзными войсками, уточнил он.
В самом Лисичанске бои идут двое суток, наступление проводят с двух сторон.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.
В ЛНР заявили о жестоких боях в Новодружеске
Союзные силы России и ЛНР ведут активные бои с националистами за взятие Новодружеска, который примыкает с севера к Лисичанску, рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, операция «близка к завершению».
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что союзные силы установили контроль над Привольем и Шипиловкой. Эти населенные пункты соседствуют с Новодружеском.