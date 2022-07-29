Кремль решил понаблюдать за последствиями вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – формальный шаг, важно, что будет дальше с инструкторами, базами и тому подобным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Очередной этап продвижение НАТО к нашим границам – я имею в виду, это вступление Финляндии и Швеции – конечно, их проанализируют с точки зрения работы, которую Минобороны ведет по поручению верховного главнокомандующего об усилении наших западных флангов. Вы помните об этом поручении. И, конечно, это будет учитываться», – ответил Песков на вопрос о том, будут ли пересмотрены отношения с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО, передает РИА «Новости».

Песков сказал, что власти де-факто будут наблюдать, к каким последствиям приведет вступление этих стран в НАТО.

«Само по себе вступление в организацию как таковое – это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой? Что будет с военными инструкторами? Что будет с иностранными базами натовскими? И так далее, и так далее. Вот в чем вопрос», – заключил Песков.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.

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