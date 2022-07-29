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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
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Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина
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«По сути, действующий президент Украины Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.
«В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось», – сказал политолог и историк Владимир Корнилов.
«Мы часто слышали от различных украинских государственных деятелей подобные заявления. Но из уст Зеленского это звучит смешно. Особенно на фоне проводимой им политики. Тогда не очень понятно, почему, например, Новгород не может претендовать на ту же роль наследника?» – сыронизировал собеседник.
«И если уж исходить из логики Зеленского, то Украина должна претендовать и на те территории Пруссии, которые сейчас входят в состав России. Если он считает, что это так, то тогда мы должны воссоединять наши земли. Чем, собственно говоря, российская армия сегодня и занимается», – отметил политолог.
«По сути, действующий президент дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заключил Корнилов.
В четверг Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
В прошлогоднем поздравлении Владимира Зеленского с 1033-летием Крещения Киевской Руси, крымчане нашли ряд ошибок. Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
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Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
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Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.
Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».
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В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев
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«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.
Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.
Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.
«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.
Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
Между тем Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в День Крещения Руси возглавил торжественное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
После литургии в Успенском соборе предстоятель РПЦ возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме у стен Кремля, где совершит молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День Крещения Руси, а также День памяти святого князя Владимира (960–1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.
Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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Захарова ответила Зеленскому на слова о законной наследнице Киевской Руси
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об Украине как «единственной наследнице Киевской Руси».
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси, а также одним из величайших достижений «правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».
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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украина вызвала раскол между Восточной и Западной Германией
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Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии «приходят к очень разным оценкам». Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель, передает РИА «Новости».
При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия, указывает Der Tagesspiegel. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.
Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Группу украинских корректировщиков огня выявили в Херсоне
Выявлены украинские агенты, которые корректировали ракетно-артиллерийские обстрелы в Херсонской области, ими управляла женщина-координатор, сообщил сотрудник одной из силовых структур России.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «при попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода». «Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», – говорится в сообщении.
Тикунов подписался на Telegram-канал, где предлагалось размещать сведения о дислокации российских военных в регионе. В апреле, приехав из села, где живет, в Херсон к матери с братом, Тикунов снял на видео российскую «военную технику, БТР, «Камаз» и процесс раздачи гумпомощи местным жителям. После этого он вернулся обратно в село.
После этого с ним связалась женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Он направил ей ряд видеозаписей блокпостов, где российские военные раздавали гумпомощь. Также он снимал здания, на которых установлены российские флаги, «управление полиции особенно», «билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда».
В российских силовых структурах пояснили, что женщина, которая представилась Любой, – «Маслова Валерия Андреевна, ранее числившаяся кадровой военнослужащей украинской 11-й бригады армейской авиации «Херсон». Ее перевели на должность «оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой» Россией.
Маслова представилась Тикунову сотрудницей СБУ и заплатила 550 гривен (тогда – около 1,4 тыс. рублей) за ранее предоставленную информацию. От нее Тикунов получил еще один номер мобильного телефона, на который трижды пересылал координаты позиций российских военных, получая деньги. Маслова также дала Тикунову контакт помощника по имени Дмитрий в Херсоне, который мог бы оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию Тикунов отправлял на аккаунт Дмитрия в Telegram.
Далее информацию проверяли СБУ и разведка Украины, передавали ее военным, «сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время», сообщил источник.
Тикунов «служил в украинском батальное «Донбасс». При обыске у него «обнаружили дрон для точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных».
Напомним, украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
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США отметили «накал ядерной риторики» России
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В связи с событиями на Украине США и их союзники считают, что необходимо пересмотреть подходы к сдерживанию различных угроз, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, отметив накал «ядерной» риторики России.
Ричард заявил, что конфликт на Украине спровоцировал якобы накал «исходящей от России риторики». В частности, по его словам, наблюдается «неприкрытое бряцание ядерным оружием, ненужное и нецелесообразное». Он считает, что даже во времена холодной войны связанная с ядерным оружием риторика не достигала такого накала.
По мнению Ричарда, «динамика говорит о реальности угрозы и диктует необходимость не только принять конкретные меры по поводу сил сдерживания, но и продумать методы, с помощью которых планируется это осуществить», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские военные нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 9.20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9.40 – по Никитовскому району Горловки нанесли удар 18 неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска, сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.
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Эксперт: Египет воспринимает Украину как исчезающую страну
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«До начала спецоперации Украина продавала свое зерно египтянам. Но в итоге украинские зерновые до Египта так и не доехали. Каир не получил зерна и потерял деньги, ушедшие на авансовые платежи Киеву», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов, комментируя решение Египта разорвать сделку о покупке украинского зерна, заключенную полгода назад.
«Сегодня Украина, может быть, и хочет продать Египту свою пшеницу, а завтра может исчезнуть как страна. Лучше всего это, кстати, понимают сами украинские бизнесмены. Многие из них сейчас пытаются заключать сделки на продажу своих ресурсов, а главное – принимать авансы за еще не поставленные товары. Но сами в глубине души такие торговцы знают, что в итоге никаких поставок уже не будет, авансы будут по факту украдены. Спрашивать за понесенные убытки будет не с кого, потому что на Украине будет новая власть», – говорит эксперт.
В других странах, в том числе и в Египте, об этом догадываются, полагает Колташов. «Поэтому перед Каиром встает вопрос: с кем выстраивать долговременные отношения по поставкам такого нужного там ресурса, как продовольствие. И приходят к выводу: кроме России – больше не с кем. Отсюда и стратегическая важность недавнего визита главы МИДа Сергея Лаврова в Египет. В этой арабской стране знают, что российский АПК в плане внешней торговли никого не подведет, что российское зерно, в случае его покупки, будет в сроки поставлено по назначению и в полном объеме», – указывает экономист.
«Украинский АПК сосредоточен на фирмах, аффилированных с киевским режимом. Эти фирмы будут существовать столько, сколько держится режим Владимира Зеленского. Эти крупные компании скупают зерно по дешевке у мелких сельхозпроизводителей, а потом реализуют – уже по спекулятивным ценам или же делают деньги на мошеннических схемах», – пояснил Колташов. «Завтра, когда режима Зеленского не будет, эти спекулянты исчезнут, с них никакого спроса», – объяснил эксперт.
Кстати, Египет давно воспринимает Украину еще и как страну, ставшую жертвой «цветной революции», добавляет Колташов. «Это вопрос для Каира болезненный. В 2010-2011 годах Вашингтон тоже подогревал в Египте социальное недовольство против законной власти. В результате власть захватили управляемые из США «братья-мусульмане*». Сейчас, после прихода к власти военных, Египет возвращается в здоровое состояние, а у египтян возникла естественная аллергия на управляемые Западом «цветные» перевороты», – подытожил эксперт.
Как сообщил в четверг Bloomberg, Египет аннулировал сделку о покупке на Украине 240 тысяч тонн зерна, заключенную в декабре. Данный товар так и не был отгружен и отправлен в Египет. Отказ от украинского зерна вряд ли связан с визитом в эту страну Лаврова, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце прошлой недели глава МИД Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет.
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Лавров и глава МИД Китая начали переговоры в Ташкенте
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Глава МИД Сергей Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД ШОС в Ташкенте.
Лавров отметил, что предыдущие переговоры с китайским коллегой прошли не так давно на Бали.
«Это лишь подтверждает то, что говорят китайские друзья по этому поводу, цитирую: по-настоящему человек познается лишь в течение лет. В нашем случае это дружба, проверенная годами», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Российский дипломат отметил, что сейчас мир изменяется в сторону большего разнообразия, сбалансированности, подлинно инклюзивных форматов взаимодействия.
«Эта эволюция находит поддержку многих государств, включая Россию и Китай и большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые стремятся проводить самостоятельную политику», – добавил Лавров.
Министр выразил удовлетворение Россией взаимодействием в ШОС, отметив неуклонный рост географического охвата.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.