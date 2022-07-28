Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график

Танкер с российским экипажем застрял у берегов Индии без воды и медикаментов

Российский нефтеналивной танкер «Инда» с российским экипажем встал у берегов Индии на две недели, на судне заканчиваются продукты, кончилась пресная вода и нет лекарств, сообщила супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева.

Компания-судовладелец никакой помощи экипажу не оказывает. Танкер встал на якорную стоянку в водах индийского штата Гуджарат, рассказала Хайрулаева РИА «Новости».

Танкер в начале июля двигался в индийский порт Аланг, у него больше месяца были проблемы с двигателем, его пытались чинить своими силами, поскольку астраханский владелец судна «ТрансМорФлот» не помог в починке.

«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились... То есть до этого он как-то держался, старался меня не расстраивать, но в последний месяц он уже начал писать – и не только мой, все начали писать, особенно в последние недели – «Девочки, начните действовать», «Помогите нам чем-нибудь», – добавила она.

Экипаж сообщал по судовой системе спутниковой связи, что припасы подходят к концу, мобильной связи уже нет, поскольку закончились лимиты интернет-трафика на сим-картах компании.

«В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков – рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная», – пояснила собеседница.

Ее муж Артем Хайрулаев прибыл на танкер 7 декабря 2021 года, он подписал контракт на пять месяцев с расчетом, что вернется домой в Ростов-на-Дону в мае 2022 года.

«Артем прибыл на судно 7 декабря 2021 года. 6 декабря он вылетел из Ростова, на следующий день в Дубае сел на судно. Мы пытались подгадать так, чтобы Артем вернулся к маю, в том числе чтобы примерно успеть к родам, я тогда ждала ребенка. В результате сейчас уже конец июля, наша дочка родилась 4 мая, и до сих пор своего папу даже и не видела», – сказала супруга.

У остальных же членов экипажа также просрочены контракты, у некоторых из них более чем на пять-шесть месяцев. Весь экипаж обещали заменить и вернуть домой по приходу в Аланг.

«Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте. Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают... Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили», – сказала собеседница.

Между тем генконсульство России в индийском Мумбаи, в консульский округ которого входит запад Индии, где застрял танкер, сообщили, что письмо от жен членов экипажа получено.

«Генеральное консульство России в Мумбаи в курсе ситуации с судном «Инда». Информацию получили от жен членов экипажа. Обратились к ООО «ТрансМорФлот» с просьбой связать нас с капитаном судна и дать сведения об индийской компании-контрагенте. По получении этих данных сможем работать уже более предметно», – указали в консульстве.

Новостной портал «Морской Бюллетень» отметил, что по данным, которые передает судовой транспондер, судно находилось у индийских берегов с 4 июля. Только к 14 июля оно прибыло к берегам штата Гуджарат, где остается до сих пор.

В феврале-марте танкеру, прибывшему в Малайзию, отказали в заходе в малазийские порты, поскольку, по данным местных властей, нефть была иранского происхождения, и подпадала под санкции против Ирана.

Судовладелец «ТрансМорФлот» из Астрахани также владеет сухогрузом «МВ Майя – 1». Это судно прибыло 19 июля в индийский порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии. Оно было арестовано по судебному ордеру по иску от эстонской бункерной компании о неуплате за заправку горючим. Судно освободили из-под ареста 20 июля в связи с достижением внесудебного соглашения между компанией-судовладельцем и эстонской компанией-истцом.

В апреле нефтяной танкер Pegas, шедший под российским флагом и задержанный в районе греческого острова Эвбея, решили освободить в соответствии с новым распоряжением греческих властей.

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