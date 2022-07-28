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Минобороны: ВСУ размещают РСЗО на предприятиях в ДНР с целью вызвать ответный огонь
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Подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории сельхозпредприятия в ДНР с целью провоцирования ВС России на ответный огонь, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях... В Новодмитровке Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил [России], провоцируя их на ответный огонь», – приводит его слова ТАСС.
По данным Мизинцева, подразделения ВСУ дислоцированы в жилых домах на ул. Волшебная в Кривом Роге. В них также оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.
Он добавил, что в Днепре на территории индустриального училища на проспекте Сергея Нигояна и в здании общежития национального университета на проспекте Гагарина дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. Жители из близлежащих домов также умышленно не эвакуированы.
Ранее Мизинцев заявил, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина
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«По сути, действующий президент Украины Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.
«В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось», – сказал политолог и историк Владимир Корнилов.
«Мы часто слышали от различных украинских государственных деятелей подобные заявления. Но из уст Зеленского это звучит смешно. Особенно на фоне проводимой им политики. Тогда не очень понятно, почему, например, Новгород не может претендовать на ту же роль наследника?» – сыронизировал собеседник.
«И если уж исходить из логики Зеленского, то Украина должна претендовать и на те территории Пруссии, которые сейчас входят в состав России. Если он считает, что это так, то тогда мы должны воссоединять наши земли. Чем, собственно говоря, российская армия сегодня и занимается», – отметил политолог.
«По сути, действующий президент дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заключил Корнилов.
В четверг Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
В прошлогоднем поздравлении Владимира Зеленского с 1033-летием Крещения Киевской Руси, крымчане нашли ряд ошибок. Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
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Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
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Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.
Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».
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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
Между тем Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в День Крещения Руси возглавил торжественное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
После литургии в Успенском соборе предстоятель РПЦ возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме у стен Кремля, где совершит молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День Крещения Руси, а также День памяти святого князя Владимира (960–1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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СНБО Украины пригрозил ударами по территории России
Украина в ответ на российские ракетные удары может атаковать «территории, откуда это идет», заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заверил, что у Киева есть воля принимать серьезные решения. По его словам, «эта воля спасла» Украину 24–25 февраля. Данилов заявил, что при необходимости у украинских властей «не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать, для того чтобы те объекты», из которых выпускают ракеты, «были уничтожены». «Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, – яркое подтверждение этому», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Украина уже не раз наносила удары по российским приграничным населенным пунктам. Целями украинских атак становились в основном гражданские объекты и мирные жители.
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Госдеп не увидел практической пользы от объявления России «спонсором терроризма»
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Практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, «издержки, которые навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения» России в указанный список. Он сообщил, что Госдеп «обязан следовать закону», поэтому власти США изучают, «соответствуют» ли критерии для объявления России «спонсором терроризма» тем критериям, что «закреплены в законе», передает ТАСС.
Как заявил Блинкен, на освобожденных от украинских сил территориях «Россия поставила руководителей, которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России». По его словам, Москва «использует эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным».
«Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – сказал он, добавив, что «присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН».
По мнению Блинкена, решение о проведении Россией специальной военной операции на Украине объясняется «убеждением президента Путина о том, что Украина не является независимым государством и принадлежит России». Как утверждает Блинкен, Путин «открыто сказал об этом президенту Бушу в 2008 году». «Я процитирую: «Украина не является настоящей страной», – заявил глава Госдепа.
При этом Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать «любые жизнеспособные дипломатические усилия» по Украине, но винит в их отсутствии Москву, которая, по мнению США, «не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию». «Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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Турки стали скандировать имя Путина на матче «Фенербахче» – «Динамо»
Болельщики турецкого «Фенербахче» во время футбольного матча их клуба против киевского «Динамо» принялись скандировать: «Владимир Путин».
Так они отреагировали на гол, который украинский клуб забил в ворота «Фенербахче». Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле.
Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.
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Украина вызвала раскол между Восточной и Западной Германией
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Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии «приходят к очень разным оценкам». Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель, передает РИА «Новости».
При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия, указывает Der Tagesspiegel. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.
Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Группу украинских корректировщиков огня выявили в Херсоне
Выявлены украинские агенты, которые корректировали ракетно-артиллерийские обстрелы в Херсонской области, ими управляла женщина-координатор, сообщил сотрудник одной из силовых структур России.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «при попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода». «Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», – говорится в сообщении.
Тикунов подписался на Telegram-канал, где предлагалось размещать сведения о дислокации российских военных в регионе. В апреле, приехав из села, где живет, в Херсон к матери с братом, Тикунов снял на видео российскую «военную технику, БТР, «Камаз» и процесс раздачи гумпомощи местным жителям. После этого он вернулся обратно в село.
После этого с ним связалась женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Он направил ей ряд видеозаписей блокпостов, где российские военные раздавали гумпомощь. Также он снимал здания, на которых установлены российские флаги, «управление полиции особенно», «билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда».
В российских силовых структурах пояснили, что женщина, которая представилась Любой, – «Маслова Валерия Андреевна, ранее числившаяся кадровой военнослужащей украинской 11-й бригады армейской авиации «Херсон». Ее перевели на должность «оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой» Россией.
Маслова представилась Тикунову сотрудницей СБУ и заплатила 550 гривен (тогда – около 1,4 тыс. рублей) за ранее предоставленную информацию. От нее Тикунов получил еще один номер мобильного телефона, на который трижды пересылал координаты позиций российских военных, получая деньги. Маслова также дала Тикунову контакт помощника по имени Дмитрий в Херсоне, который мог бы оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию Тикунов отправлял на аккаунт Дмитрия в Telegram.
Далее информацию проверяли СБУ и разведка Украины, передавали ее военным, «сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время», сообщил источник.
Тикунов «служил в украинском батальное «Донбасс». При обыске у него «обнаружили дрон для точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных».
Напомним, украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
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Захарова ответила Зеленскому на слова о законной наследнице Киевской Руси
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об Украине как «единственной наследнице Киевской Руси».
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси, а также одним из величайших достижений «правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».
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Ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных
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За прошедшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Противник несет значительные потери. Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой народной республики (ДНР) остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки ДНР, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка ДНР, Терновка и Жовтневое Николаевской области.
Кроме того, в районе Крамоторска многоцелевым истребителем Су-35C ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в районе Северска.
Кроме того, за сутки подавлено: пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новосtлка, Водяное, Георгиевка и Крестище ДНР, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Ясиноватая и Старомихайловка ДНР.
Кроме того, перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Макеевка ДНР и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Топольское Харьковской области и Старомихайловка ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом ВКС в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет «Хаймарс».
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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские военные нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 9.20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9.40 – по Никитовскому району Горловки нанесли удар 18 неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска, сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.
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Захарова обвинила БДИПЧ ОБСЕ в «скатывании на русофобские рельсы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, а также доклад БДИПЧ о правах человека на Украине.
Захарова посетовала, что «руководство БДИПЧ, невзирая на свой мандат, все стремительнее скатывается на русофобские рельсы». По ее словам, «дискредитируется не только сама исполнительная структура ОБСЕ, но и организация в целом», передает ТАСС.
В МИДе считают, что БДИПЧ и Мекаччи уже не в первый раз подтвердили как «нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий», так и «непонимание сути имеющихся у них полномочий». В частности, в докладе БДИПЧ выступает на стороне украинских националистов, когда называет «Украинскую повстанческую армию*» (УПА*) «украинской патриотической армией». Нюрнбергский трибунал признал УПА* преступной.
Кроме того, в докладе выражается обеспокоенность возможным признанием Верховным судом России нацбатальона «Азов» «террористической организацией, что лишит его членов статуса комбатантов». Кроме того, как указала Захарова, БДИПЧ не имеет полномочий по сбору «свидетельских показаний» по нарушениям международного гуманитарного права, но пытается возложить на Россию ответственность за события в Буче, атаку на Драмтеатр и роддом в Мариуполе и другие.
БДИПЧ практически не упоминает о запрете деятельности партий, арестах, исчезновении пророссийских активистов, зажиме имущественных и языковых прав граждан на Украине, ограничиваясь ремарками в связи с многочисленными случаями пыток российских военных, отметила дипломат.
Захарова назвала доклад компиляцией выдержек из отчетов различных структур ООН, содержание которых российская сторона в разных форматах комментировала. По ее словам, «интервью с почти полусотней неназванных «свидетелей событий» не выдерживают критики», некоторые из них «носят следы сарафанного радио с пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц». «Такая информация, если с уважением относиться к международной аудитории, должна быть получена из первых рук», – заявила она.
Подтверждением отсутствия достоверных данных, как отметила Захарова, являются многочисленные отсылки к материалам CNN, ВВС, Associated Press и Guardian, «на политизированность и однобокость которых неоднократно указывалось даже в западной прессе». Также цитируются «расследования» Human Rights Watch, которая «в свое время в числе других отметилась по теме «зверств» российских военных в Буче, почти сразу же повсеместно развенчанных как фейки», заявила Захарова. «И таких инсинуаций в представленном «документе» хватает с лихвой», – заключила дипломат.
В мае БДИПЧ отказало делегации ОП России в участии в заседании. В ОП рассказали, что запросы членов делегации в БДИПЧ ОБСЕ с просьбой объяснить причину отмены регистрации были проигнорированы.
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