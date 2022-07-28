Свердловской области выделили средства для победителей конкурса по благоустройству

Свердловская область получит дополнительно 159,6 миллиона рублей на реализацию проектов-победителей федерального конкурса «Формирование комфортной городской среды». Соответствующее распоряжение 28 июля подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Речь идет о воплощении в жизнь лучших проектов благоустройства территории в малых городах и исторических поселениях. По условиям конкурса ежегодно из федерального бюджета выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей. Дополнительное финансирование из резервного фонда Правительства позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году», – говорится на сайте правительства страны.

На сайте правительства региона приводятся слова министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова. Он пояснил, что 9,9 млн получит Красноуфимск на благоустройство общественной территории «Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны по улице Мизерова»; 3 млн рублей получит город Богданович на комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха; 4,4 млн рублей будут направлены в Верхнюю Пышму на благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха «Манин парк»; город Невьянск получит дополнительно 42,3 млн рублей на благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской»; в Полевской будет направлено 42 млн рублей на благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Коммунистической от площади Ленина до ул. Декабристов; в Верхнюю Туру – 31,3 млн рублей на комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова; 12 млн рублей – в город Лесной на обустройство парковой зоны в МКР-5; 14 млн рублей – на благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки Турья» в Краснотурьинске.

«Дополнительные средства выделяются в связи с удорожанием строительных работ, материалов и оборудования. Финансирование позволит сдать все объекты в намеченный срок», – добавил Смирнов.

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, с 2022 года участвовать в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» впервые смогут не только города, но и сельские территории. Финансирование благоустройства мест отдыха для жителей сел, деревень и рабочих поселков возьмут на себя областной и местные бюджеты.