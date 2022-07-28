Медведев рассказал об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Российская сторона готова ответить на расширение НАТО на севере симметричными мерами в случае вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», – цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, есть несколько путей движения Швеции и Финляндии внутри НАТО: умеренный и другой, более радикальный, предполагающий, что эти страны «полностью распахнут калитку» и создадут базы на своей территории и разместят ударные вооружения.

«Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», – сказал Медведев.

«Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», – сказал зампред Совбеза.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.