Самодельный самолет с неисправным двигателем сел в Улан-Удэ

Эксперт: На санкции Израиля у России есть готовый ответ

«Израиль до последнего отказывался присоединяться к санкциям США и ЕС, но теперь это, вероятно, неизбежно. России же есть чем ему ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Яир Лапид поручил подготовить серию «политических мер» в ответ на ликвидацию в России филиала агентства «Сохнут».

«Хотя до сих пор Тель-Авив не участвовал в этой кампании, несмотря на постоянное давление Вашингтона, теперь, судя по всему, мы увидим, как Израиль введет те же самые санкции, которые уже ввели США и ЕС», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.

«Тель-Авив не просто так старался избегать официального присоединения к рестрикациям. Тут речь идет об активности движения «Хезболла» на территории Сирии. Если Израиль предпринимает недружественные действия, то и Россия соответствующим образом ведет себя в зоне конфликта. То есть мы можем игнорировать какие-то действия «Хезболы», а можем препятствовать им», – замечает эксперт.

Собеседник уверен, что в Москве уже подготовлены механизмы ответных мер. «Очевидно, Израиль включат в категорию недружественных стран. А это подразумевает под собой не только дипломатические ограничения, но и некоторые финансовые аспекты», – пояснил он.

При этом, уверен эксперт, у двусторонних отношений есть потенциал снова стать дружественными – например, после парламентских выборов, назначенных в еврейском государстве на ноябрь. «Если к власти вернется Нетаньяху, ситуация может улучшиться. Это обусловлено его взаимоотношениями с Владимиром Путиным. Но проблема в том, что гарантий возвращения бывшего премьера пока нет. Да и предсказать это сложно в силу переменчивости израильской политики», – рассуждает политолог.

«Если сейчас конфликт не решить за счет договоренностей, то к ноябрю отношения могут испортиться настолько, что даже при большом желании Нетаньяху не сможет их восстановить», – заключил Лукьянов.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», сообщила в понедельник газета Israel Hayom. Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген предположил, что власти могут присоединиться к западным санкциям. Лапид намерен принять решение в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.

Накануне Лапид заявил, что закрытие офисов «Сохнута» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии двух стран. Он собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».

Ранее Минюст потребовал ликвидировать отделение «Сохнута» в России. Беседа по иску в Басманном суде Москвы назначена на 28 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что процедура вызвана нарушением российских законов.