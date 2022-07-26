Вице-канцлер Германии призвал снизить потребление газа в ФРГ на 15-20%

Эксперт: Кризис с поставками газа по «Северному потоку» продолжается по вине Запада

«Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром объявил об остановке очередной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку-1».

«Собственно, президент Путин во время своего визита в Иран анонсировал, что в ближайшие дни будет остановлена еще одна турбина, потому что у нее выйдет срок эксплуатации межрегламентных работ», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Периодически подобные турбины должны чиниться, должно проводиться техническое обслуживание. Из-за того, что западные партнеры нарушили график, вся эта кризисная ситуация и возникла. Siemens забрала первую турбину на техническое обслуживание и отправила ее в Канаду, не разобравшись с санкционным режимом Канады, – напомнил эксперт. – Канада починила турбину, но отказалась возвращать, заявив, что поставлять в Россию подобное оборудование запрещено. В итоге вопрос решался полтора месяца».

Как отметил Юшков, немецкая компания признавала тот факт, что именно она нарушает контракт и не возвращает турбину для «Северного потока», хотя обязана это сделать, поскольку получает за это деньги.

«Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – уточнил он. Какие останутся, непонятно, но, судя по всему, пропускная способность упадет до 45-40 млн кубов в сутки по сравнению с нынешними 67 млн кубов, предположил Юшков.

«Если Siemens вернет первую турбину и Газпром введет ее в эксплуатацию, а это будет как минимум в августе, пропускная способность вернется на уровень в 67 млн кубов. Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает. По всей видимости, немцы убеждены, что это политическое решение России, а не технические сложности. Чтобы проверить, они хотят сперва поставить первую турбину – ту, что уже починили в Канаде. Если после этого пропускная мощность возрастет, тогда Siemens скажет: «Окей, забираю все остальные турбины и везу их тоже на ремонт». Стало быть, сейчас все упирается в то, как быстро первая турбина будет доставлена», – пояснил эксперт.

«Кстати, Канада выдала «генеральную лицензию» (то есть исключила из-под санкций) до конца 2024 года, но только на пять турбин. Так послезавтра как раз уже и будет пять турбин, которые надо везти на ремонт. Вот и все. Квота закончится. После этого опять надо будет зависеть от Канады, от ее политической воли. Кто будет их просить? – задается вопросом Юшков. – Наверное, немцы опять».

При этом, как напоминает собеседник, есть еще трубопровод «Северный поток-2». «Он заполнен газом. Пожалуйста, бери и запускай. Можно запустить в течение суток. Это вопрос бюрократии, а не технической готовности. На этом газопроводе используются российские турбины, поэтому мы не будем зависеть от Канады», – пояснил Юшков.

Как предупреждал в ходе визита в Тегеран неделю назад президент Владимир Путин, если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров. Президент обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».

В понедельник Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens на станции «Портовая» с 7 утра среды – «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости». Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.

Тем временем первая, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%.

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