СМИ: Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает вернуть себе пост главы правительства в будущем, сообщает газета Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

«Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения (Консервативной партии – прим. ВЗГЛЯД) на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек», – цитирует его РИА «Новости».

Как отмечает Times, несколько консерваторов, которые помогли сместить Джонсона с поста премьера, столкнулись с критикой со стороны избирателей. Теперь, по мнению газеты, они могут получить «аналогичное возмездие», проиграв на следующих парламентских выборах.

Помощники подавшего в отставку премьера сообщают, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами. По данным газеты, более 7,6 тыс. членов Консервативной партии подписали петицию с призывом включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.

Напомним, что действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.