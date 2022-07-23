Генсек ООН осудил сообщения об ударах в порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы, заявил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН безоговорочно осуждает сообщения об ударах в порту Одессы. Вчера (22 июля – прим. ВЗГЛЯД) все стороны взяли ясные обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и соответствующих продуктов на мировые рынки. Эти продукты жизненно необходимы для решения мирового продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей», – приводит ТАСС сообщение офиса генсека ООН.

Представитель ООН призвал выполнять договоренности со стороны России, Украины и Турции.

Ранее начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.

По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в Одесском порту.

До этого замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК).

Также Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.