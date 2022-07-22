В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Трусовой

Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в Стокгольме, отменен, сообщается на форуме Golden Skate.

Мастер-классы Трусовой по технике прыжков должны были пройти 27-28 августа.

«В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то, что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80% билетов», – передает РИА «Новости» заявление организаторов.

Согласно заявлению на сайте Федерации фигурного катания Швеции, деятельность со спортсменами из России и Белоруссии противоречит основам ценностей федерации и может нанести ущерб репутации шведского фигурного катания.

«Это бред сумасшедшего! У нас не будет никаких соревнований в стране, а теперь еще и это. Передайте от меня Трусовой, что это даже к лучшему, что она не выступит. В Швеции еще не катался ни один фигурист более или менее приличный. Пусть Саша не расстраивается и тратит силы только на себя, не переживает. Передайте Саше мою любовь. Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет», – сказала Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Трусовой 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании Трусова заняла второе место, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова попыталась исполнить пять прыжков в четыре оборота. Три из них она сделала чисто, но в итоге стала второй.

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение Международного союза конькобежцев не помещать фото российской фигуристки Анны Щербаковой на фотоколлаже с олимпийскими чемпионами.