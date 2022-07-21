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В Донбассе открылась первая школа самбо
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В Донецкой народной республике при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо. Она будет работать на базе школы в Мангуше в рамках проекта «Самбо в школы», который реализуется в 70 российский субъектах.
В школу №1 уже доставили спортивный инвентарь и маты для занятий. Старт проекту в ДНР дал Глава Республики Денис Пушилин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, говорится в Telegram-канале партии.
«Наши возможности расширяются, потому что Россия становится ближе. И все проекты, которые есть в регионах Российской Федерации, становятся доступными и для нас. 20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, предусматривающее реализацию в Республике проекта «Самбо в школы». Это поддержка не только инвентарем, это еще и возможность выезжать на сборы», – сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, для детей из Донбасса открылись «Университетские смены» в нескольких городах России.
Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
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Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса
Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.
Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».
«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Пентагоне заявили о «пока не потерянном» для Киева Донбассе
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Власти США считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для Киева, Вашингтон ожидает продолжительных боев за территорию, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в Донбассе идут военные действия на истощение.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, – нет, он пока не потерян», – сказал Милли, комментируя реплику журналиста, передает ТАСС.
В Пентагоне заявили о намерениях поставлять Киеву оружие для долгосрочной обороны.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
В среду стало известно, что украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Власти Запорожской области рассказали, когда продолжится освобождение региона
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Дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Рогов сказал, что «продвижение в Запорожской области начнется, когда будет освобожден Донбасс». По его словам, «закрытие, захлопывание большого донбасского котла» является одним из основных «предназначений по запорожской» линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, эта линия сохраняется больше трех месяцев, хотя локальные успехи военных есть. Он рассказал, что несколько дней назад украинские войска пытались контратаковать, «собирали достаточно много людей, но побежали, роняя тапочки». После того, как атака украинских сил провалилась, «небольшая группа нашей военной разведки выдвинулась посмотреть, что происходит». Рогов сообщил, что украинские губернатор и мэр Запорожья подготовили эвакуационные рейсы и планировали бежать.
По данным администрации Запорожской области, на начало июля освобождено порядка 72–73% территории региона. Линия боевого соприкосновения составляет 140 км.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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ВСУ обстреляли мост через Днепр американскими РСЗО HIMARS в Херсонской области
Украинские военные обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Это были HIMARS, пострадавших нет. Сам объект получил повреждения – четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
При этом депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Союзные силы подавили все попытки прорыва ВСУ на южном направлении фронта в ДНР
Украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Попыток прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несет потери, поэтому там статично находимся и мы, и они. Но попытки уже они несколько раз предпринимали, но безуспешно», – передает ТАСС его слова.
Басурин уточнил, что две попытки прорыва были в районе Угледара. «Одна предпринималась на позиции, которую контролируют российские войска, и она была неудачна. Следующая попытка была на позиции, на которой стоят бойцы нашей республики – она тоже была неудачная», – рассказал он.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили о расстреле сдающихся срочников украинскими нацбатальонами под Авдеевкой
Украинские националистические батальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона 9-го полка народной милиции Донецкой народной республики с позывным «Хохол».
«Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить всушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно – стреляют прямо в упор», – рассказал он РИА «Новости».
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Белгородские энергетики подключили первых жителей Мариуполя к электросетям
В Мариуполе белгородские энергетики совместно с коллегами из ЦФО подключили первых жителей Левобережного района города к электросетям, под напряжение поставлена подстанция 110 кВ Город-8, включены четыре распределительных пункта.
«Около 2000 жителей в 10 многоэтажных домах могут сегодня снова зажечь свет, приготовить еду, накормить семью. Были запитаны такие социально значимые объекты, как средняя школа №5 и канализационно-насосная станция №2, которая теперь, благодаря подаче электричества, возвращается к своей полноценной работе», – говорится на сайте правительства Белгородской области.
Отмечается, что для того, чтобы вернуть свет жителям Мариуполя, российские энергетики восстановили воздушную линию 110 кВ протяженностью более 20 км, устранив при этом обрывы провода и повреждения элементов опор. Подготовили к включению четыре распределительных пункта, около сотни трансформаторных подстанций, десятки воздушных и кабельных линий общей протяженностью около 40 км.
Напомним, что ранее по решению правительства РФ электроснабжение потребителей части Харьковской области было восстановлено от энергетической системы России.
Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
Минобороны: Более 24 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины в Россию
Свыше 24 тыс. человек, в числе которых более 4,4 тыс. детей, эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 623 человека, в том числе 4496 детей, а всего с начала специальной военной операции [эвакуированы] 2 668 072 человека, из которых 422 722 – дети», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Ранее Мизинцев заявил, что из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4175 детей.
МИД: Участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется
Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН», – передает РИА «Новости» его слова.
Вершинин добавил, что поставки зерна с Украины, в случае достижения договоренности о вывозе по Черному морю, не будут подвергаться ударам со стороны России.
«Я напомню о заявлении нашего президента, который говорил, что если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с грузом зерновых, эти поставки, естественно, будут гарантированно избавлены от каких-либо нападений, будет обеспечен мирный проход», – отметил он.
Кроме того, по словам замглавы МИД, Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.
«В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны», – добавил он.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
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МИД: Саммит России, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне 19 июля в Тегеране позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
«Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в свое время он создавался, в том числе, для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования. Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин отправится в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции, стран – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Также состоятся двусторонние контакты на полях этого саммита. После этого Путин вернется в Москву и продолжит работу в столице.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции, так как будет возможность обсудить региональные и международные проблемы.
Стало известно о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу
Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, однако остались технические вопросы, проинформировал знакомый с ситуацией источник.
«Там серьезные подвижки есть», – передает РИА «Новости» его слова, с пометкой, что источник не смог уточнить, когда состоится следующая встреча, поскольку имеются «технические вопросы».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
ЕР установила телемедицинское оборудование в партийном медцентре в Мариуполе
Техника, предназначенная для проведения удаленного мониторинга основных показателей работы организма, установлена «Единой Россией» в Мариуполе. С помощью оборудования местные врачи и медики-добровольцы из России могут отправлять данные первичной диагностики пациентов в российские клиники и консультироваться с узкими специалистами в режиме онлайн.
«В Купянске уже семь человек прошли телемедицинские консультации с ведущими московскими профессорами, их мы вывозим на лечение. Например, мама с маленьким ребенком – они больше месяца сидели в подвале. Ребенок стремительно теряет слух, а у мамы рассеянный склероз. Направим их в Белгород. Такое же оборудование планируем ставить в Мелитополе. Оно очень помогает – если специалиста здесь нет, одна-две секунды, и уже лучший специалист консультирует», – рассказал председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», сообщается на сайте партии.
Также в медцентр были доставлены стенты для пациентов, перенесших инфаркты.
Вместе с Хубезовым приехала очередная бригада медиков-добровольцев из четырех человек. Один из них – врач-терапевт из Рязанской области Андрей Мартынов.
«Сегодня мы приняли более 20 человек. Каждый из них говорит, сколько они находились в подвалах. Это действительно сказалось на их состоянии здоровья. Мы максимально хотим приблизить медицинскую и психологическую помощь, чтобы поддержать людей, дать им лекарства и максимально улучшить их состояние», – отметил он.
Мартынов добавил, что «благодаря аппарату, который у нас сегодня появился здесь, мы можем в течение нескольких минут провести минимальное обследование, доврачебный осмотр для того, чтобы дальше принимать решение по назначению лечения. Мы имеем возможность обратной связи с сотрудниками МГУ. Если потребуется, можем прибегнуть к телемедицинской консультации с любым специалистом».
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
В Донбассе и освобожденных территориях работает 28 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.
В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тыс. человек.
1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, – получение российского гражданства.
Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.
3 июля «Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве.
Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске – на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В. Даля.
4 июля первый центр помощи «Единой России» был открыт Мелитополе Запорожской области. 5 июля гуманитарные центры партии появились в Старобельске и Золотом (ЛНР), а 6 июля – в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи был открыт в Лисичанске, планируется, что в городе их появится еще два.
Запланировано открытие еще 13 центров помощи «Единой России» – в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке.
13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее десяти. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет.