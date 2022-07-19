Волонтеров центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне обучили первой помощи

Добровольцам центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне провели двухдневные обучающие практические занятия по оказанию первой помощи, занятия проводили профессиональные инструкторы.

«Каждый раз мы стараемся обучить волонтеров, дав им практические навыки поведения в различных ситуациях. При пожарах одни угрозы, при наводнениях – другие. Сейчас, так как мы работаем на освобожденных территориях, несколько иные угрозы. Поэтому и решили провести обучение. Эти знания, совершенно точно, не будут лишними. Ведь мы работаем с людьми», – заявил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

На обучающих тренировках волонтеры рассмотрели приемы остановки обильного кровотечения, освоили алгоритм помощи при различных ранениях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Инструкторы разъяснили им правила поведения при угрозе или проведении минометных обстрелов, а также показали, как вести себя в случае ракетных обстрелов и работы авиации по объектам.

Также добровольцы научились использовать различные средства при оказании первой помощи. По словам участников занятий, подобные навыки сейчас необходимы для всех, кто работает на освобожденных территориях.

«Это очень важно. Мы должны быть уверены и в себе и в тех, кто стоит за нашими спинами, стоит с нами плечом к плечу. Мы должны знать, как можно помочь друг другу в экстренной ситуации и тем, кто рядом. Работаем в непростой обстановке, поэтому подобные навыки нам нужны как никогда», – сказал волонтер центра Иван.