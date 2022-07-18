Песков: Украинские нацбаты не гнушаются ничем

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине работают очень аккуратно, исключая любые удары по гражданской инфраструктуре, чего нельзя сказать о действиях украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наш президент, господин [Владимир] Путин неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения, поэтому Вооруженные силы [РФ] работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Чего, к сожалению, не скажешь об украинское стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем», – передает ТАСС слова Пескова в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показан в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, при том что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка, были сбиты российскими системами ПВО.

Напомним, 12 июля вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.