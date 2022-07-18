Захарова резко отреагировала на слова Трасс о Лаврове

Официальный представитель МИД резко ответила главе министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, решившей «осадить и вызвать на разговор» главу российского дипведомства Сергея Лаврова.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова».

«И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве – ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель российского МИД рассказала о поведении Трасс во время ланча.

«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», – рассказала Захарова.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.

Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.

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