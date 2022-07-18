Западные СМИ: Путин губит президентство Байдена

Нет никаких шансов, что американские демократы получат достаточно поддержки, чтобы занять необходимое количество из 33 мест в Сенате и реализовать тактику флибустьера в 60 мест. Это связано с низкими рейтингами президента США Джо Байдена из-за его политики по вопросам инфляции, пишет The States Man.

«Страны Запада ополчились против Владимира Путина после его нападения на Украину. Они хотели смены режима в Москве. Вместо этого пал один из главных лидеров Запада, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Гордыня делает свое дело. В течение многих лет Украина заигрывала с НАТО, что сильно волновало Россию. В конце концов Россия потеряла терпение и взяла дело в свои руки», отмечает обозреватель The States Man.

С приходом к власти Джо Байдена в январе 2021-го инфляция стала вызывать слишком много беспокойства. Эпидемия коронавируса прервала глобальные цепи поставок. Бензин на заправке стоил в среднем 4 доллара за галлон (один галлон = 3,8 литра). Байден взял ситуацию с COVID под контроль при помощи кампаний по вакцинации (точно так же, как это сделал Моди в Индии), но он не смог обуздать инфляцию. Инфляции было суждено нанести удар по Байдену на промежуточных выборах 2021 года. Именно тогда Путин нанес удар. Байден и весь Запад хотели преподать Путину серьезный урок.

«Они сделают все, чтобы уничтожить президента России. В лице президента Украины Владимира Зеленского они нашли желаемого партнера. Зеленский не собирался идти на компромисс с Путиным. Как не собирался и Путин идти на компромисс с Зеленским. Война продолжается уже несколько месяцев. Она превратилась в войну на истощение. НАТО вооружало Украину до зубов. Но и Россия не проигрывала. Запад ввел самые строгие санкции в отношении России. Россия является одним из ведущих мировых экспортеров нефти и газа, в первую очередь в Западную и Северную Европу. Без российских энергоносителей западные экономики, такие как Германия, оказались под угрозой. Представьте себе: Германия – это экономический гигант, опора Запада. Если он пойдет ко дну, Европа пойдет ко дну. Германия традиционно была главным сторонником «зеленой» энергетики, но без российских нефти и газа теперь переходит на использование грязного угля в качестве источника энергии», отмечает издание.

«Индия и Китай начали импортировать российскую нефть, тем самым значительно облегчив жизнь Путина», пишет The States Man. Газета напоминает, что одним из первых шагов Байдена на посту стал запрет на гидроразрыв пласта на федеральных землях. Он счел, что гидроразрыв пласта вносит значительный вклад в изменение климата. Но по мнению ученых, производство электроэнергии из природного газа, полученного в результате гидроразрыва пласта, производит загрязнений аж наполовину меньше, чем производство электроэнергии из угля, к которому стремится Германия. Бензин на заправках в США сейчас подскочил примерно до 6 долларов за галлон, и нет никакой надежды на снижение его цены в будущем. Во-первых, нет никаких признаков того, что война на Украине скоро закончится. И «даже если это произойдет, Запад будет продолжать вводить санкции против России, по крайней мере, до тех пор, пока Путин находится у власти. Но Путин не проявляет никаких признаков того, что собирается отходить от дел. Он по-прежнему широко популярен в России. Он дружит с Моди и Си Цзиньпином. Слухи о его плохом самочувствии и попытках покушения на него остаются всего лишь слухами», отмечает обозреватель.

Во-вторых, независимо от того, чего это будет стоить экономике, Байден откажется возобновить добычу полезных ископаемых на федеральных землях. Зеленое лобби в его партии невероятно сильно и считает гидроразрыв ядом. Байден не может позволить себе враждовать с «зелеными», даже если американцы радикально сократят свои поездки и будут питаться замороженной пиццей. Поэтому Байдену суждено получить на промежуточных выборах такой разгром, какого не видел ни один современный президент. Учитывая непопулярность Байдена из-за вопросов инфляционной политики, демократы никоим образом не смогут получить достаточное количество из 33 мест, чтобы пересечь рубеж для тактики флибустьера в 60 мест. Президентство Байдена будет парализовано навсегда. Демократы уже жалуются, что Байден либо слишком стар и/или недостаточно силен, чтобы противостоять кандидату от республиканцев в 2024 году.

«Запад – это в основном белые англосаксонские протестанты (США, Великобритания, Германия) и белые латинские католики (Франция), – напоминает издание. – Христианская церковь разделилась на католическую, протестантскую и православную, к которой и относится Россия. Между тремя ветвями по-прежнему существует сильная неприязнь. Кроме того, русские – это славяне. Англосаксы и латиняне считают славян низшими по отношению к себе, хотя славяне и белые. И в этом они видят возможность преподать славянам урок. Украина тоже славянская страна, но Запад рассматривает межславянский спор как прекрасную возможность заставить подчиниться более крупного славянского врага – Россию. Вот только те, кто пытались подчинить Мать-Россию (Наполеон, Гитлер), были наказаны сами, и это тоже неизбежно. Такая же судьба ждет и Джо Байдена», заключает The States Man.