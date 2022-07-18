Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чечни

Медведев рассказал, когда для Киева наступит судный день

Отдельные украинские политики пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым, но если что-то подобное произойдет, то для них всех наступит судный день, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.

«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Медведев на встрече с ветеранами заявил, что глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.

Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.

Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД