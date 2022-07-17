В ДНР заявили о развитии наступления союзных войск на Соледар

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».

Уточняется, что на данный момент продолжается наступление в сторону Соледара.

Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил.

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