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В ДНР заявили о развитии наступления союзных войск на Соледар
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Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Уточняется, что на данный момент продолжается наступление в сторону Соледара.
Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил.
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Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.
«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости».
Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты.
Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».
Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».
По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.
Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников».
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ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении
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В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении, сообщили в Минобороны.
«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», – сообщает Минобороны в Telegram-канале.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», – сообщили в военном ведомстве.
Сообщается также, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР)ДНРи 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе КонстантиновкиДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.
Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.
По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».
Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.
Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Националисты бригады теробороны бежали с позиций в районе Артемовска
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На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе, сообщили в Минобороны России.
«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», – сообщает военное ведомство в Telegram-канале.
В МО РФ также сообщили, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Опубликовано видео прорыва украинской ПВО российскими ракетами
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео того, как российские крылатые ракеты прорывают ПВО противника на подлете к Днепропетровску (переименованному украинскими властями в «Днепр»).
«Очень показательное видео» военкор разместил в своем Telegram-канале.
Ранее Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Греция не исключила, что разбившийся украинский самолет перевозил боеприпасы
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В Греции разбился украинский самолет Ан-12, который мог перевозить боеприпасы, сообщил представитель Службы гражданской защиты Греции.
Самолет украинской компании совершал коммерческий рейс MEM3032 из Сербии в Иорданию, когда пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей. Ему разрешили аварийную посадку в аэропорту города Кавала. Когда самолет должен был пойти на посадку, он начал терять высоту с горящим двигателем – вероятно, зацепил ЛЭП. Район остался без света, а сам Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта. Экипаж состоял из восьми человек, передает ТАСС со ссылкой на Open TV и ERT.
Представитель Службы гражданской защиты Греции сообщил, что «пожарные организовали периметр вокруг упавшего самолета, пламя уже значительно уменьшилось». Военные направили туде группу, которая примет решение «о возможности тушения пожара». «Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы», – заявил он.
СМИ сообщают, что над местом падения запустят БПЛА, чтобы выяснить, выжил ли кто-то из экипажа. Поступило указание надеть защитные маски, так как ощущается некий специфический запах с места пожара.
Из-за того, что не известна токсичность груза, который перевозился самолетом, был отдан приказ о немедленном выводе всех сил, охраняющих район. Пожарных и журналистов отвели на 1 км от разбившегося самолета. Из-за густого дыма в районе аварии у двух пожарных возникли проблемы с дыханием, они были отправлены в больницу Кавалы. Кроме того, было решено эвакуировать на безопасное расстояние жителей ряда домов в ближайших селах. На месте катастрофы в течение двух часов были слышны взрывы, в последнее время они практически прекратились.
Украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS
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Вооруженные формирования Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Мэр Альберт Апшев сообщил, что в результате обстрела пострадал мирный житель: «Характер повреждений – с конечностями что-то». Пострадавшего «повезли в Алчевскую центральную городскую больницу», передает ТАСС.
Кроме того, в городе в результате обстрела «локально кое-где пропал свет», была «перебита» ЛЭП, рассказал Апшев. Сообщается, что «возгорания как такового нет, но есть задымление».
По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили по Алчевску ракеты из HIMARS в 21.30 мск.
Также Апшев сообщил, что в результате ракетного удара по городу, который был нанесен в 21.04 мск, «разрушено депо, где находятся троллейбусный и автобусный парки», «наполовину разрушено здание профилактория», передает «Луганский информационный центр».
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
В Литве сравнили выплаченные России и Украине суммы
Евросоюз затратил на закупки энергоносителей у российской стороны значительно больше средств, чем предоставил киевскому режиму в качестве помощи, заявил экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
«Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи», – цитирует Линкявичюса РИА «Новости».
Он добавил, что цены на нефть все еще растут, и российская валюта укрепляется.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина тратит годовой бюджет министерства обороны страны за месяц. Он отметил, что большую часть бюджета поглощают траты на выплаты военнослужащим и закупку вооружений у Запада.
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.
«Запорожье будет освобождено... Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем [президента Украины Владимира] Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, население части Запорожской области, пока еще подконтрольной режиму Зеленского, ждет освобождения и просит «избавить их от оккупации украинских националистов». Он отметил, что в настоящее время в городе проводятся массовые облавы со стороны боевиков, «а также полицаев и СБУ».
«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность – уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет – запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», – сказал Рогов.
Ранее Рогов заявлял, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а киевскому режиму нужно с этим смириться.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
На Украине заявили о возможности обстрела Крыма из американских HIMARS
Украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове, заявил представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Полуостров стал превалочным пунктом для перемещения всей техники и вооружений, идущих из материковой России в южные районы Украины, заявил Скибицкий, передает RT.
Напомним, от ударов HIMARS больше всего пострадал город Новая Каховка, где взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Между тем СМИ сообщали, что российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.