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Промышленники Франции испугались «бойни» из-за цен на газ
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Из-за цен на электричество и газ возникла угроза увеличения расходов и даже остановки производства, сообщают представители различных отраслей во Франции.
Глава одного из предприятий сказал, что в 2021 году считал «контракт по 80 евро за МВт на 2022 год» слишком дорогим, но сейчас «спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро». «С 800 евро за МВт мы просто будем терять деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Monde и Reuters.
Специалист консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо указал, что в 2023 году «счета за электричество и газ вырастут вдвое», и «некоторые не смогут заплатить». Клиенты его компании «готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», чтобы «сократить свое потребление», чего «они не планировали делать еще год назад».
Французские промышленники сильно обеспокоены по поводу возможного прекращения поставок российского газа. Они требуют, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по «дружественным ценам» и на условиях регулируемых тарифов. Глава ассоциации крупных потребителей газа и электричества Франк Рубанович призвал «избежать бойни».
Президент компании-производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего заявил, что его предприятия модернизируют производство, чтобы иметь возможность работать не только на газе, но и на мазуте или даже угле.
Отмечается, что Франция закупает электроэнергию в Германии и в случае ее полного отключения от российского газа не только прекратились бы поставки энергии, но и в свою очередь Берлину уже понадобилась бы поддержка соседей.
Напомним, темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
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Газпром обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга.
«15 июля Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция – прим. ВЗГЛЯД) «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.
Газпром также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, «от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», подчеркнули в российском холдинге.
По информации СМИ, одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в газете Telegraph.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – указал Джонсон.
По словам журналиста, действующий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, также не был достаточно тверд во внешней политике.
Так, Джонсон добавил, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, а это, в свою очередь, уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
Ранее газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
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МИД Германии исключил смягчение санкций против России в обмен на газ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы, введенных в связи с событиями на Украине, в обмен на поставки газа из России.
Даже такой шаг, по мнению Бербок, не обеспечил бы поставки газа из России. «Но нас бы шантажировали вдвойне», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства ФРГ dpa. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней (в Германии) нуждается». «И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», – приводит слова главы МИД ФРГ ТАСС.
В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС, замедлению всей экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ в среду предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
Напомним, в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск прекратились поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу «Северный поток». Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Позднее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу. В Канаде заявили, что могут отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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Жителей Германии предупредили о трехкратном росте цен на газ
Цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза, заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.
«На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его предупреждение.
По словам Мюллера, «для тех, кто сейчас получает счета за отопление, размер авансовых платежей уже удваивается, хотя последствия войны на Украине в них вообще не учтены». При этом на 2023 год потребителям следует настроиться как минимум на увеличение суммы втрое.
Глава BNetzA отметил, что «абсолютно реалистично», что клиентам, которые сейчас платят за газ 1500 евро в год, придется платить 4500 евро и больше. «На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – подчеркнул он.
Мюллер отметил, что сейчас около половины газовых отопительных котлов в Германии плохо отрегулированы и что при небольших усилиях можно добиться «большой экономии». По его словам, «не очень вероятным» является вариант, при котором частные домохозяйства могут вообще оказаться без газа.
«Даже при наихудшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и с терминалов в Бельгии или Нидерландах, а затем – непосредственно с терминалов на побережье ФРГ», – добавил он.
Глава BNetzA заверил, что в случае нехватки газа частные домохозяйства будут снабжаться им не в первоочередном порядке. По словам Мюллера, немецкое и европейское законодательства предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9% в зависимости от типа потребления.
Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности.
Закон «Об энергетике» был принят в Латвии в 1998 году.
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Япония заявила о необходимости «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2»
Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
В пятницу Хагиуда встретился с премьером страны Фумио Кисидой. После встречи Хагиуда отметил, что «японские компании уже имеют долю» в проекте. «Поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Токио просит Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта. По мнению «Никкэй», решение компаний будет зависеть от российских условий.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2». Решено сделать оператором российское ООО.
Премьер Чехии оценил возможность скорого отказа ЕС от российского газа
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Седьмой пакет санкций ЕС в отношении России не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По словам премьер-министра Чехии, Еврокомиссия, вероятно, представит новый пакет санкций в ближайшие дни, вскоре после этого страны ЕС его примут. Фиала уточнил, что новый пакет санкций будет включать, в частности, запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, а также ограничения в отношении еще ряда физических лиц, передает ТАСС.
«Что определенно проблематично – это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», – сказал чешский премьер в интервью Reuters.
Он уточнил, что ограничения на импорт газа из РФ в новый пакет не войдут. «Я думаю, что он (газ) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», – сказал Фиала. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости к этой зиме ей точно не удастся добиться.
Накануне эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется.
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США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
Додон: Россия никогда не выдвигала политические условия за поставки газа Молдавии
Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
«Заявления нынешнего руководства страны в лице Майи Санду о том, что они не будут пытаться договариваться с Россией, чтобы не уступить часть страны, больше звучат как обвинения в адрес России... Никогда Россия таких политических условий не ставила...», – сказал он в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что за год цены за газ выросли в 5,5 раз – до 1500 долларов за 100 куб. метров. Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии очень сложная, цены выросли на все категории товаров, а инфляция составляет 32%.
По словам Додона, становится только хуже, так как сбыть товар негде, а попасть на рынок России сложно.
«На фоне всего этого что делают молдавские власти – заявляют о том, что они готовы еще к каким-то санкциям присоединяться», – добавил Додон.
Ранее сообщалось, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее заявлял, что статус кандидата на вступление в ЕС и «европейские стремления» обязывают Молдавию поддерживать антироссийские санкции.
Трасс призвала Британию строить больше АЭС
Великобритании необходимо строить больше атомных электростанций, а также производить больше малых модульных реакторов, заявила глава британского МИДа Лиз Трасс.
Комментируя рост цен на энергию, Трасс сказала, что газ нужно «рассматривать как топливо переходного периода», передает РИА «Новости» со ссылкой на Channel 4.
Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».
Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что украинские власти подтолкнули компанию попросить держателей еврооблигаций согласиться на отсрочку выплат, сообщают информационные агентства.
Во вторник компания попросила отсрочить на два года выплаты по еврооблигациям на 335 млн долларов с погашением в 2022 году, на 600 млн долларов с погашением в 2024 году и на 500 млн долларов с погашением в 2026 году, передает РИА «Новости».
Как сообщает Bloomberg, Витренко «заявил, что Украина подталкивает его к отсрочке выплат по облигациям». По данным агентства, компанию удивило «распоряжение правительства сэкономить деньги на закупках газа и попросить держателей облигаций примерно на 1,4 млрд долларов отсрочить выплаты по долгу». При этом Bloomberg не приводит прямую цитату Витренко, который дал агентству интервью.
Однако Bloomberg приводит заявление Витренко, который сказал: «Мы не ожидали этого». По его словам, компания «планировала свои финансы таким образом, чтобы иметь возможность и погасить еврооблигации, и купить газ». Как поясняет Bloomberg, нужно до 5,6 млрд кубометров газа для стабильных поставок населению осенью и зимой. «Нафтогазу» для этого требуется около 7,8 млрд долларов. Задержка выплат по евробондам могла бы сэкономить компании 546,6 млн долларов.
Витренко считает, что можно было бы купить меньше газа, поскольку после начала российской спецоперации его потребление на Украине снизилось. Минэнерго Украины объяснило обоснованность накопления дополнительных запасов необходимостью убедиться в том, что стране хватит этого ресурса на случай похолодания.
Напомним, по данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем.
В ЕК предрекли рецессию в ЕС в случае отказа от российского газа
Отключение Евросоюза от российского газа нельзя исключить, это станет опасным сценарием, приведет к рецессии в ЕС, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе.
«Серьезный сценарий прерывания поставок российского газа уже нельзя исключить. Это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности», – передает ТАСС его слова.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Позднее стало ивзвестно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
В Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Спикер МИД Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
В Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
ЕК намерена установить нормативы для стран ЕС по экономии газа
Европейская комиссия (ЕК) установит конкретные и обязательные для исполнения целевые показатели по экономии газа для стран ЕС, заявили европейские дипломаты.
На европейском уровне угроза продолжительной остановки поставок газа из России «представляет настолько серьезную проблему», что сейчас обсуждается вариант с «предписанием целевых показателей по экономии» для стран-членов на эту зиму, передает ТАСС со ссылкой на газету Press.
Дипломаты сослались на статью 122 из Договора о функционировании Европейского союза. Из нее следует, что Совет ЕС по предложению ЕК может принимать меры, соответствующие экономической ситуации, если возникают значительные трудности со снабжением определенными продуктами.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
Италия заявила о способности отказаться от газа из России в 2024 году
Вероятно, ко второй половине 2024 года Италия сможет обходиться без российского газа, заявил министр по экологической модернизации и трансформации страны Роберто Чинголани.
Чинголани сообщил, что газовые хранилища в стране заполнены более чем на 65%, заполнение идет «в соответствии с графиком, согласно которому уровень заполнения хранилищ в октябре должен составить 90%», передает ТАСС.
Министр признал, что без российского газа Италии зимой придется «экономить энергию», но это не станет «катастрофой, которая повлияла бы на промышленность». По его словам, есть «план Комитета по чрезвычайным ситуациям, который содержит ряд протоколов, направленных на смягчение ущерба». Однако пока, по мнению министра, прибегать к таким мерам «нет необходимости».
Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's считает, что Италия сможет отказаться от российского газа к 2025 году благодаря СПГ-терминалам и трубопроводам в Северную Африку. А вот планы Германии по сокращению зависимости от газа из России до 10% к 2024 году, по мнению экспертов, потребуют от страны отказаться от целых отраслей экономики.
Эрдоган и Макрон обсудили проект совместного производства систем ПВО
Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили реализацию проекта совместного производства систем ПВО SAMP-T, сообщает администрация турецкого лидера.
Эрдоган «высказался за реализацию проекта на основе принципа полной открытости», передает ТАСС.
Также стороны обсудили вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины, который «будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН».
Напомним, разработчик и производитель ЗРК SAMP-T – европейский Eurosam. В 2018 году Eurosam сообщил о контракте с Турцией на проведение исследования перед разработкой новой системы ПРО.
Вопрос системы ПВО давно является сложным для Турции. В 2016 году территорию Турции покинули системы ПВО Patriot. Турция заявила о намерении создать собственный комплекс ПРО. Анкара заявляла, что хотела бы приобрести американское ПРО, но не смогла договориться о передаче технологий производства этих комплексов на территории Турции. В результате Анкара приобрела российские системы С-400 в Турцию, что вызвало гнев США.