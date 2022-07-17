Промышленники Франции испугались «бойни» из-за цен на газ

Из-за цен на электричество и газ возникла угроза увеличения расходов и даже остановки производства, сообщают представители различных отраслей во Франции.

Глава одного из предприятий сказал, что в 2021 году считал «контракт по 80 евро за МВт на 2022 год» слишком дорогим, но сейчас «спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро». «С 800 евро за МВт мы просто будем терять деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Monde и Reuters.

Специалист консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо указал, что в 2023 году «счета за электричество и газ вырастут вдвое», и «некоторые не смогут заплатить». Клиенты его компании «готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», чтобы «сократить свое потребление», чего «они не планировали делать еще год назад».

Французские промышленники сильно обеспокоены по поводу возможного прекращения поставок российского газа. Они требуют, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по «дружественным ценам» и на условиях регулируемых тарифов. Глава ассоциации крупных потребителей газа и электричества Франк Рубанович призвал «избежать бойни».

Президент компании-производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего заявил, что его предприятия модернизируют производство, чтобы иметь возможность работать не только на газе, но и на мазуте или даже угле.

Отмечается, что Франция закупает электроэнергию в Германии и в случае ее полного отключения от российского газа не только прекратились бы поставки энергии, но и в свою очередь Берлину уже понадобилась бы поддержка соседей.

Напомним, темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.