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Посла России вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР
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Российский посол в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике, сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.
«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития вызвало российского посла Андея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на территории, не контролируемой правительством части Украины», – цитирует заявление британского МИД ТАСС.
Келин встретится с высокопоставленным сотрудником МИД Тимом Барроу. Тот попросит, чтобы Россия прояснила статус, в котором находится Ури.
Между тем глава МИД Лиз Трасс заявила, что ее потрясли сообщения о смерти «гуманитарного работника», который находился в плену «у российских ставленников на Украине».
«Россия должна сполна за это ответить. Пол Ури был схвачен, когда выполнял гуманитарную работу. На Украине он пытался помогать населению страны», – сказала она.
Ранее сообщалось, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.
Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Британии Пола Ури.
Между тем в ДНР удивились заявлениям Лондона о «гуманитарной» деятельности умершего наемника.
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР. Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.
В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР. Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
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Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников
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Исполнение смертного приговора в Донецкой народной республике в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – передает РИА «Новости» его слова в эфире Soloviev.Live.
Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
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Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.
Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».
Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в газете Telegraph.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – указал Джонсон.
По словам журналиста, действующий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, также не был достаточно тверд во внешней политике.
Так, Джонсон добавил, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, а это, в свою очередь, уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
Ранее газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
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В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Соледар
Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Украинские военные нанесли удар американскими HIMARS по Луганску
Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что обстрел произошел в 23.35 мск «с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
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«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
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Пленный британский наемник умер от хронических болезней
Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.
Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.
Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.
«Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.
В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.
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Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра
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Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» представили клип на кавер-версию песни Виталия Аксенова «Ты забыл, брат».
Клип опубликован на Rutube-канале «Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ». В описании отмечается, что «песня Виталия Аксенова точно отражает суть конфликта с позиции русского человека, укорененного в своей культуре и своей истории». «Забвение общей истории, общих корней – тяжкий грех, который можно искупить лишь ценой неимоверных усилий и если на то будет воля Божия. Встреча двух братьев неизбежна. Но какова будет цена?» – говорится в описании.
Режиссером видео стал Андрей Богатырев – автор фильма «Красный призрак», который, «по мнению Скляра, является одним из самых сильных высказываний нашего времени в отечественном кино на тему Великой Отечественной войны».
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Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах.
Друг на друга – автоматы, пальцы – на курках.
Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад,
Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?
Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?
Мы с тобой в одних пеленках да соплях...
Ты забыл, братан, что там, под Черниговом,
Мама Тоня нас с тобой родила.
Стоим двое, с братом Колей, на берегу Днепра.
Ты – на левом, я – на правом, почему же так?
Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат,
Что ты за тех, а я за правду, вот оно-то как.
Ты забыл, как друг без друга было туго нам?
Когда я в Белгород рванул, ты загрустил.
Ты забыл, Колян, забыл, наш Грайворон,
Где ты мою Полинку крестил.
Стоим с братом с автоматом с гневом на лице.
Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне.
Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать,
И, знай, врагу я не отдам ни метр и не пядь.
Ты забыл, братан, как мы пахали-сеяли?
Как вскачь под Волновахой, на конях?
Что же мы с тобой, братишка, наделали,
Что теперь стоим на разных сторонах?
Как же, братик мой солдатик, смог ты все забыть?
Теперь меня ты на гиляку, как воды попить...
Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя,
Впустил ты в дом к себе гадюку, трехголового червя.
Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей.
Тебе вспомнить Ленинград и Хатынь.
Ты забыл, Колян, забыл, как дед Матвей
Под Прохоровкой гадину давил.
А ветер песню пел себе, пронизывал.
Ой ты мати Украина, как же так?
Долго будем эту рану зализывать,
Только видно вот рубец, не убрать.
А в синем небе, брат, два голубя белые,
Это души наши, Колька, понеслись.
Что же мы с тобой, братишка, наделали?
Может быть, Господь отпустит, простит...
Что же мы с тобой, братишка, наделали?
Может быть, Господь отпустит, и простит...
Напомним, битва у деревни Прохоровка в Белгородской области, о которой поется в песне, состоялась 12 июля 1943 года. Как отметил историк Дмитрий Суржик, тогда «наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей».
«Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – заявил кандидат исторических наук.
Виталий Аксенов – поэт и композитор, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга.
Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.
«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Посол ЛНР: Взятие Северска открывает дорогу на Славянск
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«В Северске еще могут находиться какие-то вооруженные формирования противника, но через несколько дней нам удастся полностью зачистить эту территорию», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя взятие Северска под оперативный контроль союзными войсками.
«Взятие Северска под контроль открывает нам дорогу на Славянск. Дело в том, что этот город был промежуточным на пути из Лисичанска. И за последнее время ВСУ сумели переместить туда свои основные военные подразделения», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, эти формирования в короткий срок «сумели создать эшелонированную оборону». «Сделано это было на скорую руку в лесах. Однако, несмотря на это, нашим военным пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы выбить противника», – пояснил собеседник.
«На данный момент в городе ведутся фильтрационные мероприятия. Территория находится под контролем союзных войск. Но там еще могут оставаться какие-то вооруженные формирования, которые прячутся в подвалах и убежищах. Думаю, что за несколько дней нам удастся их обнаружить и ликвидировать», – рассказал Мирошник.
«Мы надеемся, что в ближайшее время станут известны цифры по потерям и раненым со стороны ВСУ. Хотя есть вероятность, что их не станут называть. Вместе с тем, я уверен, что их в живых осталось совсем немного. И они точно не представляют серьезной угрозы для союзных войск», – подчеркнул посол.
«Изначально нам было известно о 5–7 тыс. украинских бойцов, которые располагались в Северске. Однако в последние дни оттуда активно выводили боевиков ВСУ, а на местах оставались только формирования территориальной обороны, насильно мобилизованные украинским командованием», – заключил Мирошник.
Ранее первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил о взятии Северска под контроль союзными восками России и Донецкой народной республики. По его словам, после того как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск, передает ТАСС.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лондон попросил у Москвы разъяснений в связи со смертью британца в ДНР
Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в Донецкой народной республике подданного Британии Пола Ури, говорится в комментарии МИД Соединенного Королевства.
«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Также в МИД проинформировали, что обсуждают эту тему с украинскими властями и поддерживают контакты с семьей Ури.
Ранее стало известно, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.
В ДНР ранее вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.
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В Британии названы прошедшие в третий тур выборов премьера кандидаты
В третий тур выборов британского премьера прошли пятеро претендентов, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.
В третий тур прошли экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, сказал Брейди, передает РИА «Новости».
Больше всего голосов во втором туре набрали Сунак, второе место заняла Пенни Мордонт.
Второй тур проходил в четверг с 11.30 до 13.30 по местному времени (с 13.30 до 15.30 мск).
Напомним, действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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